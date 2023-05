¿Cómo te sentiste en el Mundial ISA?

Increíble, la verdad que no sabía cómo sentirme. Estuve ansiosa todo el campeonato. Tuve que trabajar bastante la parte psicológica conmigo misma para poder demostrar todo el surfing y todo lo que he venido entrenando después de una mala jugada en Panamá (PASA Pan American Surfing Games), que no pude llegar a la final. Eso me dejó con muchas ganas y con mucha hambre de poder llegar a la final del Mundial y buscar mi cupo, que iba a ser más difícil, pero bueno, sabía que tenía el surfing y el nivel para poder llegar.

Pudiste convivir con la presión en El Salvador...

Yo no pude conseguir el cupo en los Panamericanos de Panamá. Perú no tenía cupo en Longboard. Tenía que buscar el cupo en el Mundial ISA. Tenía que terminar entre las primeras cuatro panamericanas para clasificar y pues, venir de un evento, del cual no me fue bien, e ir a uno mucho más pesado y buscar la clasificación y la presión de que todos querían que vaya a Santiago 2023 representando al país era muy fuerte. Había mucha presión, pero pudo manejarlo muy bien y pude lograr ese cupo en el Mundial ISA y no solo para los Juegos Panamericanos, sino también para los Juegos Mundiales de Playa, que se van a realizar en agosto, en Bali.

El Mundial ISA era más complicado que el Panamericano y a pesar de ello, saliste airosa...

La verdad es que haber perdido rápidamente en Panamá, en la segunda ronda, a pesar de haber entrenado y desvivirme por entrenar y tener buenos resultados y entrar súper tranquila a demostrar todo mi surfing a veces la vida te da un golpe y dice aquí no es y dale con todo en la próxima. En verdad me sentía frustrada. Yo no soy mucho de demostrar mis sentimientos a la gente ni al mundo ni nada. Trato de canalizar y dar vuelta a la página. En el Mundial ISA estaba con una sonrisa con todo el mundo, pero por dentro en verdad estaba destruida por no tener el cupo en ese evento, que es sobre el papel más fácil, pues es un evento panamericano y en el otro todo el mundo. Entonces, no conseguir un cupo provisional en ese evento fue un poco chocante, porque en casi todos los panamericanos que he competido he llegado a la final. Fue bien difícil para mí no haber podido llegar a la final ahí. Así tuve que cambiar mi chip, tratar de mejorar y creo que esa es la parte más importante de un deportista, la parte psicológica, mental y cómo sobrellevar las derrotas.

En el Mundial tuviste una gran regularidad en todos tus heats...

Creo que haber pasado todas las rondas primera, todas por el evento principal, ha hecho que me siente súper segura de mi surfing, segura de lo que soy capaz, del nivel que tengo y lo que he venido trabajando con mi entrenador Oswaldo Vélez, con ‘Piccolo’ Clemente, con Gabriel Hernández. Ellos han sido parte de todo este proceso. Yo soy un parte del equipo, tengo un grupo trabajando muy fuerte y no solo fue difícil para mí, sino para ellos, que ven todo el sacrificio que hago y todo lo que doy día a día por entrenar y competir. Y que me haya podido soltar y demostrar todo mi surfing en el Mundial ha sido una experiencia increíble, es la primera vez que salgo subcampeona de forma individual, porque por equipos ya lo habíamos sido. Ha sido algo increíble, estuve muy cerca de salir campeona mundial, casi todo el heat estuve ganando, pero súper contenta porque estuve en una gran final. Estoy súper contenta de haber logrado un objetivo más en mi lista.

La final fue bastante peleada con las francesas y la brasileña...

Esa ronda final la competí dos veces. Es que antes, en la ronda 5, había mandado a las dos francesas al repechaje y ellas volvieron a la final ganando por esa forma. Competí dos veces y fue un heat y un show increíble para todos los espectadores a nivel mundial. Alice Le Moigne (FRA), Zoé Grospiron (FRA) y Chloe Calmon (BRA), compito con ellas en el circuito profesional de la WSL (Liga Mundial de Surf) desde hace varios años y para mí ha sido una alegría de que ya he llegado a un nivel mucho más alto. Creo que esto demuestra que todo el trabajo que he venido haciendo ha ido dando frutos y que estar dentro de las mejores del mundo y ya no estar quinto o sexto, sino haber peleado por el oro y ser la mejor del mundo no tiene precio y me da más ganas de seguir mejorando, de tener más logros. Esto ha sido un objetivo que he soñado desde muy chiquita y han sido muchísimos años, demoró, pero valió todo el esfuerzo que he hecho en todo ese camino.

Y otro logro es que fuiste la mejor del continente en el Mundial ISA...

Sí, eso me emociona bastante. En Sudamérica, por ejemplo, últimamente era la segunda, la brasileña (Chloe Calmon) me ha estado ganando y para mí era un clavo que quería sacar y decir “yo corro bien, tengo la oportunidad de ganarle, puedo hacerlo” y fui, demostré mi surfing. Competí con ella tres veces en este Mundial y en todas le gané. Para mí son objetivos que me he propuesto y he podido lograrlo porque más que una medalla, uno va cumpliendo objetivos que se traza y mejorando su performance. Para mí ha sido difícil todo, no es fácil llegar a lo que uno ha alcanzado, pero con esfuerzo, ganas y deseo de seguir creciendo, además del equipo que trabaja conmigo. Owsaldo, ‘Piccolo’ y Gabriel han hecho que pueda explotar mi nivel.

¿Qué se te viene en tu calendario?

Ahora toca entrenar bastante, se viene el circuito de la WSL en Estados Unidos, Australia y El Salvador, de nuevo, y probablemente Malibú también (EE.UU.), para poder seguir estando dentro de las mejores del mundo a nivel profesional. Después se vienen los Juegos Mundiales de Playa en Bali, en agosto, y finalmente los Juegos Panamericanos Santiago 2023, entre octubre y noviembre. Ese sería el calendario que me resta en el año. Para mí es un año muy importante. En el 2022 recién volvimos a la competencia tras la pandemia y en este 2023 ha sido un año que, si bien empecé con el pie izquierdo en el Panamericano de Panamá, con una derrota que fue muy fuerte, no podía creerlo, pero bueno, creo que Dios siempre tiene algo mejor para uno. Me sorprendió con este gran logro (subcampeonato) y creo que todo deportista trabaja duro para poder conseguir grandes objetivos como ser los mejores del mundo.

¿Qué esperas en Santiago 2023?

Para mí, el último evento del año que son los Juegos Panamericanos es de los más importantes. Volveré a competir contra Chloe de Brasil, van a ser olas de izquierda, voy a estar dando la espalda a la ola, pero voy a entrenar durísimo para poder lograr la medalla de oro. Ahora, la prioridad es siempre representar bien al Perú, que todos se sientan orgullosos de mi participación y daré lo mejor de mí. Ahora, sé que mi modalidad (longboard) va a estar próximamente en los Juegos Olímpicos. Están en pleno trámite para que ingrese a Los Ángeles 2028, eso me emociona muchísimo y quiero prepararme bastante para cuando ingrese, pueda clasificar y ser parte de los Juegos Olímpicos que sería un honor representar al Perú.









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.