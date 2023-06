La inferioridad numérica luego de la expulsión de Nelson Cabanillas fue algo que Universitario de Deportes resolvió a medias, pues igual se las ingenió para generar peligro en la portería de Independiente Santa Fe. Sin embargo, defensivamente quedaron muy descompensados y eso se evidenció en el 2-0 anotado por Neyder Moreno a los 78 minutos.

Los tres zagueros que conformaron la última línea de los ‘cremas’ buscaron dejar al delantero en posición adelantada, no obstante, este picó al espacio en sincronía con el gran pase de Fabián Viáfara. Aunque todos reclamaron posición adelantada, esta nunca existió pues Aldo Corzo lo habilitó en el preciso momento en el que le lanzan la habilitación desde la derecha.

Moreno quedó mano a mano con José Carvallo y no falló. El portero ‘merengue’ no pudo hacer nada para evitar la segunda caída de su portería, la cual no solo amplió la ventaja a favor de Independiente Santa Fe, sino también igualó la diferencia de goles de ambos equipos en la tabla de posiciones –ambos se quedaron en siete unidades, con una diferencia de 0–. Veremos si esto termina siendo determinante en la definición que se dará en la última jornada.

Universitario vs. Santa Fe: lo que se viene

Luego de este partido por la quinta jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana, Universitario de Deportes volverá a jugar este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo por la fecha 19 del Torneo Apertura 2023. Este compromiso está programado para el domingo 11 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el estadio IPD de Huancayo.

Si bien Alianza Lima se proclamó ganador del Apertura y la ‘U’ se quedó sin chances de superarlo, es indispensable para los de Ate ganar en la ‘Incontrastable’ pensando en la tabla de posiciones del acumulado, algo que será clave para la definición de los equipos que clasificarán a los play-offs por el título nacional. Recordemos que en condición de visitante en la Liga 1, los ‘cremas’ tienen estos registros: tres victorias, un empate y cuatro derrotas.

Independiente Santa Fe, por su parte, solo deberá enfocarse en la Copa Sudamericana ya que en la Liga BetPlay no tuvo un buen Torneo Apertura, lo cual no le permitió acceder a los cuadrangulares semifinales: terminaron en la décima posición con 26 puntos tras 20 jornadas. Por ello, los ‘Cardenales’ recién volverán a jugar el miércoles 28 de junio cuando se midan con Goiás por la última fecha de la fase de grupos de la ‘Suda’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.