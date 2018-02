La Conmebol le informó a Rampla Juniors que el partido frente a UTC no se jugará en el estadio Mansiche sino en el Miguel Grau del Callao. Ante el cambio de escenario, los uruguayos anunciaron que iban a realizar las gestiones para que el duelo por la Copa Sudamericana se lleve a cabo, de todas maneras, en Trujillo, tal como estaba programado inicialmente.

El cuadro cajamarquino no puede utilizar el estadio de Mansiche porque el césped aún se encuentra en rehabilitación y por eso no la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no lo habilitó, por eso se eligió otro escenario.



¿UTC encontró estadio para jugar la Copa Sudamericana ante Rampla Juniors?

Aunque la Conmebol hizo eco del pedido de Rampla Juniors y, envió a un representante, el directivo ecuatoriano Mario Galo, para que inspeccione el coloso trujillano. Estuvo acompañado de Mario Maggi, de la Comisión de Licencias de FPF.

Mario Galo no quiso adelantar su posición y, en las próximas horas, elevará su informe a la Conmebol y esta debe definir dónde se jugará, el próximo martes 13 de febrero, el UTC vs. Rampla Juniors por la Copa Sudamericana. Hay que esperar.



Federación inhabilitó a UTC en el Descentralizado mientras no solucione problemas de estadios



