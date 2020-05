Quienes minimizan el fútbol diciendo que es solo “ventidós personas corriendo detrás de un balón”. Evidentemente, esta frase no está escrita en el libro de vida de Daniella Fernández. Y menos en el capítulo más emotivo de la obra: el que trata sobre la selección.

"Cuando me pongo la camiseta de Perú me transformo. Soy una hincha más", le confiesa la periodista de Movistar a Depor. Lejos de las canchas por la cuarentena, 'Dani' compensa los días de poco fútbol evocando su recuerdo más feliz en este deporte: el 15 de noviembre de 2017, cuando clasificamos al Mundial.

“Uff... De recordar ese día se me eriza la piel y se me hace un nudo en la garganta. Emoción, llorar de alegría, unirnos en un solo grito de gol”, dice. Y si debe escoger un partido de esa Eliminatoria que la haya marcado, no la duda: “El Ecuador-Perú en Quito. 2-1”.

