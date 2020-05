Iván Santillán llegó a Universitario de Deportes esta temporada con el claro objetivo de llevarse el título nacional a fin de año, todo iba por buen camino pero las cosas empezaron a complicarse en el cuadro crema. Tras suspenderse la Liga 1 a causa del coronavirus, la administración del club anunció que aplicaría suspensión perfecta a todos los jugadores del primer equipo si es que no logran llegar a un acuerdo.

En una entrevista con la web MalMenor, el lateral izquierdo de la 'U', se mostró optimista con el panorama actual y mostró su deseo de que los jugadores puedan llegar a un acuerdo con la presente administración.

“El comunicado está, imagino que las personas ya la vieron, creo que no soy la persona indicada para poder opinar. Siempre se puede llegar a un buen acuerdo. Vamos a ver qué pasa más adelante. Esperemos que todo se solucione y poder estar todos contentos. Desde que llegué a la 'U’ siempre he tenido buen trato”, sostuvo Santillán.

Cabe señalar que el nombre del jugador crema ha sonado como posibilidad en la convocatoria de Ricardo Gareca para las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Ante esto, el futbolista aseguró que se siente preparado para asumir ese reto con responsabilidad.

“Creo que todos los jugadores están preparados para asumir esa responsabilidad. Yo siempre me he sentido preparado para poder llegar a Universitario, un equipo grande que exige bastante y en la Selección seguramente, si se me da la oportunidad, tratar de hacer el máximo. En cada lugar que he estado he tratado de dar lo mejor de mi”, finalizó.

Jefferson Farfán dio positivo a Covid-19

