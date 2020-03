Se siente como en un sueño. Gianluca Leyva siempre quiso jugar al fútbol. Pero casi lo deja. Ahora todo es felicidad: ya tiene arreglo para jugar en el Atlante de México.

Hoy juega en Barranco City, de la Liga de ese distrito. El presidente de su club, Douglas Bravo, lo llevó a una prueba… y la pasó. Sin debutar en Primera, viajará a Cancún en dos meses para firmar por los ‘Potros’.

¿Cómo así te vas al Atlante?

Estuve sin jugar cuatro meses. De repente, me llama el dueño del equipo y me dice que debo probarme en Atlante.

¿Cómo reaccionaste?

Me sorprendió. No tenía ni pasaporte. Pero fui, estuve diez días en México, y jugamos ante Toluca y Santos. El DT me dijo que quería contar conmigo, pero el cupo de extranjeros estaba lleno. Así que regreso en mayo que es cuando debería empezar el Apertura.

¿A quiénes enfrentaste allá?

El uruguayo Santiago Silva (ex Cristal y Vallejo) y otros futbolistas que jugaron en la Copa Sudamericana y también en la Libertadores. De ese tipo de nivel.

¿Cómo fueron esas pruebas?

Enfrentar a equipos de Primera en México para alguien que viene de jugar en Liga era emocionante. El roce es distinto. Los rivales eran muy fuertes, bastante exigentes.

Gianluca Leyva jugará en el Atlante de México (Video: Eli Schmerler)

¿Muy diferente a como se juega acá?

Ellos se enfocan más en lo físico, la potencia, ven más a un atleta. Acá nos preocupamos más en jugar bien.

No fue fácil entonces…

Se me hizo un poco complicado porque no juegan con ‘10’ o con un enganche, sino con un ‘6’ y dos mixtos. Yo tenía la obligación de marcar.

¿Ahora qué aspiraciones tienes?

Primero, jugar. Tener minutos. Quedarme un buen tiempo en México y que me vaya bien. Llegar a Primera.

¿Y cómo te ves en el futuro?

Que me llamen a la Selección, jugar a un nivel más fuerte, llegar a una liga más competitiva, y en unos años a Europa. Siento que puedo llegar más lejos. Pero que un equipo con mucha historia de México quiera contar con tus servicios es muy lindo.

