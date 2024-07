Alianza Lima vs. Sport Boys juegan este sábado 6 de julio desde las 3:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora más en Chile, Paraguay y Bolivia), en el compromiso correspondiente al amistoso de preparación previo al reinicio de la Liga 1 y a disputarse en el Estadio Miguel Grau. En la siguiente nota conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y el canal con los derechos televisivos para transmitirlo.

Alianza Lima llega a este partido después de empatar por 1-1 con Sporting Cristal, en lo que fue la disputa por el tercer lugar de la Copa Ciudad de los Reyes. A pesar de que los rimenses consiguieron ponerse en ventaja con el tanto de Irven Ávila, los blanquiazules llevaron su leve superioridad al marcador al conseguir el empate a través de Hernán Barcos.

Finalmente fue una igualdad con un trámite muy friccionado, que ni siquiera tuvo tanda de penales para definir al ganador. Aunque en un principio parecía que esto se definiría desde los doce pasos, hubo un cambio de opinión por parte de los organizadores y no se dio. Tras el pitazo final, los jugadores de ambos equipos se dirigieron a los vestuarios sin ningún inconveniente, más allá de que el encuentro se disputó con ambas hinchadas.

Pablo Sabbag, quien está volviendo de a pocos después de recuperarse de una lesión en el tobillo izquierdo, tuvo minutos ante Sporting Cristal y dejó algunas impresiones. “Muy feliz de poder volver a Matute, estar con mis compañeros. Fueron seis meses muy largos, extrañaba mucho. Estoy bien, agarrando el ritmo de a pocos. Con paciencia, podría haber algunos residuos de vez en cuando, pero hay que aguantarlo”, declaró ante las cámaras de Zapping Sports.

En esa misma línea, el atacante colombiano con ascendencia siria habló sobre lo importante que fue competir en la Copa Ciudad de los Reyes y lo mucho que les servirá de cara al reinicio del Torneo Clausura, donde están obligados a ganarlo. “El torneo estuvo muy bueno, buenos rivales. Nos sirve mucho para prepararnos para el torneo. Tenemos 17 finales y queremos ganarlas todas. Terminamos este fin de semana con un amistoso más y quedamos listos”, argumentó.

El ‘Jeque’ no quiso aventurarse a hablar sobre su posible titularidad en el Clausura y solo apuntó a competir sanamente con el resto de sus compañeros. Así pues, aclaró que acatará la decisión que tome Alejandro Restrepo, con la convicción de darlo todo cuando le toque aportar al equipo. “Tengo que esperar ahora mismo donde me toque, cuando el ‘profe’ me considere y aprovechar los minutos al máximo”, aseveró.

Sport Boys, por su parte, llega a este partido después de disputar un par de duelos amistosos ante Los Chankas a puertas cerradas. Los rosados, que vienen trabajando bajo la dirección técnica de Juan Alayo, ganaron el primero de ellos por 3-0 con goles de Cristian Carbajal, Brandon Palacios y Cristian Techera. Mientras que el segundo se resolvió desde el punto de penal a favor de la ‘Misilera’.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Boys?

El encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys está programado para este sábado 6 de julio desde las 3:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 5:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 4:30 p.m.; en México a las 2:30 p.m.; mientras que en España a las 10:30 p.m.

¿En qué canal ver el Alianza Lima vs. Sport Boys?

El partido entre Alianza Lima y Sport Boys se disputará en el Estadio Miguel Grau y será transmitido en exclusiva para todo el Perú a través de la señal de GOLPERU, disponible en la parrilla de canales de Movistar, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda seguir todas las plataformas de Depor.

