Sporting Cristal y Alianza Atlético se ven las caras este domingo 5 de mayo del 2024, desde las 11:00 a.m. (en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay y Brasil), en el Estadio Alberto Gallardo, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. A continuación, conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y cómo ver su transmisión. No te lo puedes perder.

El equipo de Enderson Moreira llega a este encuentro tras caer por 2-1 ante César Vallejo, en el Estadio Mansiche de Trujillo. A pesar de que los ‘celestes’ se pusieron arriba en el marcador con un gol de Santiago González, los trujillanos lograron la remontada gracias a un doblete de Jairo Vélez. De esta forma, los ‘rímenses’ perdieron el primer lugar del Torneo Apertura, pero ahora tienen la oportunidad de recuperarlo.

En el inicio de esta jornada, Universitario cayó por 2-0 ante ADT en Tarma y se quedó con 33 puntos. Si Sporting Cristal (31 puntos) vence al cuadro de Sullana en el Gallardo, recuperará el primer lugar, antes de enfrentar a la ‘U’ en el Monumental la siguiente semana. Los ‘celestes’ solo tienen en mente obtener una victoria y saldrán con sus mejores armas para asegurar los tres puntos en casa.

La dura baja que tendrá el cuadro ‘cervecero’ es la de Yoshimar Yotún, quien sufrió una lesión en la caída ante los ‘poetas’ en Trujillo. Los primeros exámenes arrojaron graves problemas en los ligamentos, pero esperarán a que baje la inflamación para hacerle más estudios y determinar su tiempo de recuperación.

Luego de la caída ante la UCV, Martín Cauteruccio, el goleador ‘rímense’, se refirió a la lesión de ‘Yoshi’. “Hay que esperar los resultados de los estudios, pero estamos con él y lo vamos a acompañar. Siempre se pierde sin él, es el capitán. Es la persona que impulsa al equipo a ir a más, pero tenemos la mentalidad de salir adelante”, sostuvo.

Alianza Atlético, por su parte, llega a este compromiso luego de perder por 2-1 ante ADT, en el Estadio Campeones del 36. Los dirigidos por Jorge Espejo no pudieron hacer respetar su localía y sucumbieron ante la buena estrategia de los tarmeños, que se impusieron con los goles de Janio Pósito y Víctor Cedrón; Santiago Rebagliati puso el descuento para los ‘Churres’.





¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

Sporting Cristal vs Alianza Atlético está programado para este domingo 5 de mayo desde las 11:00 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 1:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m., mientras que en México a las 10:00 a.m.





¿En qué canales ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

Sporting Cristal vs Alianza Atlético será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





