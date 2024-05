Desde que Pablo Bossi asumió la dirección técnica de Los Chankas, su equipo lleva cinco fechas consecutivas sin conocer la derrota. Y este sábado, cuando enfrenten a Universitario de Deportes en el final del Torneo Apertura, tratarán de redondear esta racha positiva no solo ganando, sino plasmando en el cancha del Monumental ese juego rápido, intenso y ordenado, que su estratega describe como sello del cuadro de Andahuaylas. “Parece que vamos de adorno, pero no será así. Van a tener que correr y traspirar la camiseta si quieren ganarnos”, desafió Bossi al elenco crema que necesita ganar y golear para campeonar. Eso sí, a sus críticos, quienes insinúan que le dará ‘una mano’ a la ‘U’ (hace años fue su director de menores), les respondió de manera muy contundente: “Dicen una sarta de estupideces. La mejor forma de cerrarles la boca será con un buen partido; después que hablen lo que quieran”.

Los Chankas, bajo su cargo, no pierde hace cinco fechas ¿Puede decirme el secreto?

El fútbol peruano es lento en algunos casos, porque el tiempo que un jugador va a presionar al rival es de 5 a 6 segundos. Nosotros intentamos reducir ese tiempo para generar equivocaciones y poder robar la pelota. Yo digo que el modelo de juego que planteo es ofensivo, porque quiero tener la pelota el mayor tiempo posible para atacar . Esa idea se la planteamos al jugador y la desarrollamos todos los días y a los chicos, por sus características, les quedó cómodo y lo asimilaron rápido.

El futbolista desarrolla su idea de juego. ¿Qué tan esencial es la preparación física?

Yo soy un convencido de que todos los entrenamientos tienen que ser en alta intensidad. Es innegociable entrenar en baja intensidad. A lo mejor los entrenamientos no son tan largos, pero sí son muy intensos. Entonces, por ejemplo, los recorridos que se hacen en dos horas, nosotros lo podemos hacer en una hora. Y acá quiero citar un axioma de Salvador Bilardo y Luis Menotti: “uno juega como entrena”. Por ello, si nosotros entrenamos de manera intensa, vamos a jugar de esa misma manera.

Ha citado a dos entrenadores sudamericanos de prestigio internacional. ¿Trata de emularlos?

Yo recojo un poco de todos. Aunque me identifico más con Jürgen Klopp y Marcelo Bielsa . Eso sí: Salvador Bilardo, con su línea de tres en 1986, generó una pequeña revolución. Luis Menotti, lo mismo. Pero me identifico con Marcelo Bielsa, porque su juego es de presionar y pasar rápidamente a una fase ofensiva.

Si le dieran a elegir a uno ¿Con cuál se queda?

Con Jürgen Klopp. Para mí es un entrenador completo, es un técnico pragmático; sus equipos juegan, presionan, ofrecen dinámica.

¿Qué puede tener Los Chankas de los equipos de Kloop?

El matiz. Es un matiz vertical por las características de los jugadores que son muy rápidos, muy dinámicos , y muy intensos a la hora de recuperar el balón y pasamos en la transición a la parte defensiva rápidamente, cargando el área con muchos jugadores. Cuando uno encuentra un equipo, trata de sacarle el jugo.

¿De qué manera convence a los jugadores de que su propuesta es la ideal para alcanzar el éxito?

Yo veo el entrenamiento como un proceso educativo. Tengo que ser muy didáctico y plantearle ejercitaciones que representen lo que yo quiero hacer en el campo y que el jugador lo pueda entender. Porque de nada me sirve realizar ejercicios complejos que no va a reflejar lo que va a pasar y que el jugador tampoco entienda.

¿Puede explicarnos lo que desarrolla en los entrenamientos?

Empezamos con un espacio reducido, después vamos a un espacio grande. Presento duelos, enseño y corrijo algunos movimientos técnicos para mejorar la recuperación, luego pasamos a un espacio y medio para que apliquen lo aprendido, enseguida pasamos a un espacio mayor que simula lo que desarrollaremos en el partido. Y en la charla, hablamos de forma clara, precisa y concisa, para que el jugador lo entienda. El fútbol no es complicado, a veces nosotros los entrenadores lo complicamos.

¿A qué apunta Los Chankas esta temporada?

Institucionalmente, me ha sorprendido. El club quiere crecer y es algo que no pasa comúnmente en Perú. Cuando llegamos, tenía falencias en tecnología y pedimos GPS que es esencial para poder planificar los entrenamientos y hacer el seguimiento de los partidos y a los jugadores de manera individual. Pedimos Wyscout, que también es primordial para tener la estadística de todos los jugadores y de los rivales. Y para el mes de julio, vamos a tener dos campos con camerinos y todas las comodidades.

¿Clasificar a la Copa Sudamericana es su objetivo deportivo?

Es la ilusión de todos, pero hay que tener los pies sobre la tierra. El objetivo concreto es llegar a los 33 puntos y después se verá. Ojalá que podamos llegar a una Copa Sudamericana. Si sostenemos un rendimiento parejo y mejoramos lo que estamos haciendo, seguramente llegará o quizá podamos conseguir algo más.

El trabajo que usted desarrolla empodera al jugador peruano, tantas veces mirado como un indisciplinado...

Trabajo hace tantos años en Perú; he dirigido Segunda División, estuve a cargo del área de scouting de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), desarrollé un proyecto institucional en Carlos A. Mannucci, entonces, conozco al futbolista peruano desde los más chicos hasta los grandes, y mi conclusión es que al jugador peruano hay que saber llegarle, convencerlo. Si yo le muestro la idea y le doy las herramientas de lo técnico para que lo pueda desarrollar, el futbolista cree y plasma la idea. Si le digo que haga triple turno porque lo ayudará, lo va a hacer. Todo pasa por el convencimiento y cómo se le llega al jugador o a la persona.

Los Chankas acumulan cinco partidos consecutivos sin conocer derrotas. (Foto: Diario Expresión)





Los que prepara Los Chankas ante Universitario

Los Chankas jugarán con Universitario, que necesita ganar y golear para asegurar el Torneo Apertura. ¿Cómo avizora el encuentro?

El último partido estará en el ojo de todo el Perú. Y nosotros lo tomaremos con mucha responsabilidad, iremos a tratar de hacer nuestro juego, de ser intensos, de presionar, de mantener el orden. Y algo que vamos a tener a nuestro favor es el tiempo, pues en la medida que pase el tiempo y no puedan convertirnos goles, va a aparecer la ansiedad y eso va a generarnos algunos espacios que nosotros podremos ocupar y explotar para tratar de llevarnos algo para Andahuaylas.

No quiero que me devele su plan, pero imagino que tiene muy bien estudiado a su próximo rival...

Todos sabemos cómo juega la U y cuáles son sus puntos fuertes. Entonces, demás está decir que vamos a tener mucho cuidado con Andy Polo, que vamos a tener cuidado con los remates de la volante, y que vamos a tener que correr mucho. Como siempre digo: en el fútbol se gana, pierde o empata, pero el que nos quiera ganar va a tener que corres bastante y transpirar la camiseta para lograrlo. Nosotros iremos con nuestras herramientas para tratar de hacer el mejor papel posible.

Rodrigo Ureña es el eje de Universitario. ¿Ya tiene claro de qué manera neutralizarlo?

En todo equipo siempre hay asociaciones. El lado derecho es el fuerte de Universitario. Estamos tomando precauciones con Ureña. Ya sabemos cómo estructurarlo.

Pero Los Chankas también tiene sus armas y buscará la victoria desde el primer minuto del partido...

Nosotros haremos nuestro juego con las armas que tenemos: la presión, el orden y la velocidad de nuestros jugadores. Y como te decía antes, el tiempo hará que pueda transformarse toda esa presión a favor nuestro. Al fin y al cabo, quienes tienen la presión, son ellos. Nosotros parece que vamos de adorno, pero no va a ser así. Ellos tienen la presión y nosotros vamos a competir y vamos a usar todas las herramientas y todas las situaciones a favor nuestro. Vamos a competir. Esto es fútbol, once contra once. Temperley le ganó a River Plate y estas situaciones se han dado muchas veces. En el fútbol todo puede suceder. Hay que jugarlo, nosotros no vamos hacia atrás, vamos a hacer nuestro juego.

En redes sociales se comenta que usted ayudará a Universitario porque hace años trabajó en sus divisiones menores. ¿Cuál es su descargo?

Me fastidia mucho porque uno trata de ser profesional y la gente dice una sarta de estupideces. Como dice un dicho: el ladrón cree que todos son de su condición. Nosotros somos profesionales. Yo estoy en Los Chankas y me debo a esto, a sacar la mayor cantidad de puntos, además, uno también trabaja para su futuro. Estuve en Universitario y saqué a muchos jugadores, como Romero, Cabanillas, Guzmán, Quispe. Pero eso ya pasó. Yo quiero traerme los tres puntos a Andahuaylas porque quiero clasificar a un torneo internacional. La mejor forma de cerrarle la boca a esa gente será ir y hacer un buen partido, después que hablen lo que quieran.





