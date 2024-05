La advertencia de Butrón al hincha de Cristal por el árbitro de la última fecha: “El robo se está cocinando”.

Los árbitros de la Liga 1 siguen estando en el ojo de la tormenta por sus constantes errores y decisiones en distintos partidos, como el más reciente caso en el cierre del Cienciano vs. Universitario y un posible penal que Kevin Ortega no pitó para los cusqueños tras consultar rápidamente la jugada en el VAR. Uno de los principales críticos de estas acciones polémicas y de los colegiados es sin duda Leao Butrón, quien constantemente hace uso de sus redes sociales para evidenciar su postura sobre estos actos.

Justamente, su más reciente publicación va dirigida a los árbitros, en especial al juez designado para el duelo entre Comerciantes Unidos y Sporting Cristal, un duelo crucial donde se definirá si los celestes serán los ganadores del Apertura. Sobre este tema, el exarquero de Alianza Lima dejó una advertencia a los hinchas celestes al conocer que Diego Haro impartirá justicia en Cajabamba.

“Amigos celestes, después de ver la programación de árbitros para la última fecha, no me queda más que aconsejarles que no lleven relojes, billeteras, celulares, cadenas y todo lo que tenga valor, el robo se está cocinando y ya es descarado, más que las primeras fechas”, publicó Butrón en redes sociales. Un comentario cargado de polémica que además refiere al hecho de que, para el exarquero, los jueces de alguna u otra forma favorecen a Universitario de Deportes, el otro equipo que se juega el Apertura.

El polémico comentario de Leao Butrón sobre el árbitro del Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal. (X)

El gerente de academias oficiales de Alianza Lima suele utilizar sus redes sociales para opinar sobre los errores arbitrales que suelen cometer los colegiados en los partidos de Universitario, que para él terminan favoreciendo al elenco crema. Para Butrón, la designación de Haro para el encuentro ante Cristal podría beneficiar indirectamente a la ‘U’ con algún fallo.

Como se recuerda, Haro no fue tomado en cuenta por un tiempo luego de que no cobrara un penal a Cusco FC en el Monumental, en la fecha 8. Por este incidente, el gerente íntimo hizo alusión a que el mencionado árbitro podría perjudicar a Cristal y así beneficiar a Universitario, que a la misma hora jugará de local ante Los Chankas.

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal?

En la última fecha del Apertura, Cristal visitará a Comerciantes Unidos en el Estadio Germán Contreras Jara. Para ganar el certamen y dar un paso importante en su camino rumbo al título nacional, los celestes necesitan ganar a las ‘Águilas’ de Cutervo y esperar que la ‘U’ empate o pierda ante Los Chankas en el Monumental. En este caso, los rimenses tendrían 40 puntos y los merengues no lo podrían igualar.

¿Qué pasa si Cristal y Universitario ganan en la última fecha? Entonces todo se definirá por diferencia de goles. En estos momentos, los del Rímac llevan la delantera con +23; mientras que los de Ate tienen una diferencia de +21. En la Florida deberán ganar en la última fecha por el mismo número de goles (o más) que la ‘U’ para poder ganar el Apertura.

Ahora, si Cristal empata o pierde ante Comerciantes Unidos, y Universitario obtiene la victoria, los rimenses se quedarán con las manos vacías. Sería un duro golpe para los dirigidos por Moreira, que ya no compiten a nivel internacional y solo están enfocados a nivel local.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR