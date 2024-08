Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan este domingo 11 de agosto a partir de la 1:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora más en Chile, Paraguay y Bolivia), en el duelo correspondiente como a la fecha 6 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, a disputarse en el Estadio Campeones del 36. En la siguiente nota conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y el canal con los derechos televisivos para transmitirlo.

Después de golear por 4-0 a Carlos A. Mannucci, Sporting Cristal viajará al calor de Sullana para enfrentar a Atlético Grau y buscar los tres puntos que le permitan mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones acumulada, además se seguir en la pelea por el Torneo Clausura 2024. Veremos si los rimenses son capaces de darle el golpe en el Estadio Campeones del 36.

Maxloren Castro fue una de las figuras de Sporting Cristal en su última victoria ante el ‘Tricolor’, no solo por la asistencia que le dio a Martín Cauteruccio para el 2-0, sino también por lo desequilibrante que fue a lo largo del encuentro, completando sus primeros 90′ con 16 años. “Feliz por la asistencia, para eso trabajamos y debemos seguir trabajando para poder ayudar al equipo”, declaró tras el duelo.

El joven canterano celeste también habló sobre el pase de gol que le dio a ‘Caute’ y el respaldo que está teniendo por parte del comando técnico de Guillermo Farré. “Así me toque entrar cinco minutos, voy a ser muy feliz. La asistencia que di fue una jugada trabajada y vamos a seguir dando todo para que vengan más”, aseveró.

Precisamente en el último entrenamiento en La Florida, Farré ubicó a Luis Iberico en la posición de Maxloren Castro y podría variar en su oncena para enfrentar a los albos. La formación de los rimenses quedaría así, en un 4-2-3-1: Diego Henríquez; Jhilmar Lora, Franco Romero, Gianfranco Chávez, Nicolás Pasquín; Gustavo Cazonatti, Jesús Pretell; Santiago González, Jostin Alarcón, Luis Iberico; Martín Cauteruccio.

Atlético Grau, por su parte, llega embaladísimo con dos triunfos al hilo y buscará hacer respetar su localía para seguir escalando posiciones en la tabla del Torneo Clausura. En su último cruce venció por 2-1 a ADT en Tarma y previamente goleó por 3-0 a Comerciantes Unidos, por lo que si vencen a los ‘cerveceros’ confirmarán que están en un buen momento futbolístico.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Atlético Grau?

El encuentro entre Sporting Cristal y Atlético Grau está programado para este domingo 11 de agosto desde la 1:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 3:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 2:00 p.m.; en México a las 12:00 p.m.; mientras que en España a las 8:00 p.m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Atlético Grau?

El partido entre Sporting Cristal y Atlético Grau se jugará en el Estadio Campeones del 36 y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR