Desde el estadio Monumental, se disputará el duelo entre Universitario y ADT por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Este encuentro entre los cremas y tarmeños podría definir el futuro de ambos en el certamen. Por el lado de los locales, buscarán una victoria para encaminarse hacia el título nacional. En el caso del ‘Vendaval’ quieren asegurar su boleto para la próxima Copa Sudamericana. A continuación, te indicamos la hora, cómo ver el partido y más detalles importantes de este enfrentamiento.

Universitario de Deportes llega a este partido con la misión de conseguir una victoria ante su gente en el estadio Monumental. Los dirigidos por Fabián Bustos son líderes del Torneo Clausura 2024 y seguir triunfando podría llevarse a ser campeones nacionales de manera directa. Además, cuentan con una racha positiva de locales, teniendo en cuenta que no han perdido en la presente temporada.

Eso sí, la fecha FIFA dejó una baja sensible en la ofensiva: Alex Valera. El delantero tuvo problemas en la espalda y no podrá ser de la partida ante los tarmeños. Por ahora no está descartado, pero en su reemplazo iría José Rivera quien, si bien fue convocado, no sumó minutos en las Eliminatorias al Mundial 2026. Se espera que el acompañante en ataque sea Edison Flores.

ADT, por su parte, viene con la premisa de conseguir un resultado sorpresa en el partido. Previo a la paralización por el Torneo Clausura 2024, desde la institución tarmeña confirmaron la destitución de Wilmar Valencia y, para los próximos partidos, se anunció la llegada de Claudio Biaggio por el resto de la temporada, con la misión de afrontar los próximos cuatro duelos.

El estratega argentino buscará consumar el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana 2025 (se ubica octavo con 44 puntos) y, en su primera presentación, venció a Alianza Lima en Tarma. Si bien fue un partido amistoso de preparación, esta contienda el sirvió al DT para conocer el equipo y ubicar sus piezas de la mejor manera en lo que resta del campeonato.





¿A qué hora inicia Universitario vs. ADT?

Siguiendo con la programación, Universitario se enfrentará contra ADT el sábado 19 de octubre. El inicio del encuentro está fijado para las 7:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 9:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 8:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 6:30 p.m.

¿En qué canales TV ver Universitario vs. ADT?

Por la fecha 14, Universitario vs. ADT será transmitido por la señal exclusiva de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV. Para ver el encuentro en streaming puedes seguirlo por Movistar Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.

¿Dónde jugarán Universitario vs. ADT?





