Si hay alguien que tiene voz autorizada para hablar sobre Sporting Cristal, es Erick Delgado. El popular ‘Loco’ salió de las canteras del cuadro rimense y fue campeón con la celeste en tres oportunidades (2002, 2005 y 2012), jugando un total de diez años con esta camiseta. En una reciente entrevista, el exfutbolista habló sobre la actualidad del club cervecero, que se encuentra peleando por ganar el título en la presente temporada. Además, comentó sobre la goleada que recibió la Selección Peruana ante Brasil en Eliminatorias y quién debería reemplazar a Pedro Gallese en la próxima fecha contra Chile.

“Hubo una reestructuración completa, hoy Cristal no es el mismo al que conocíamos antes, que podía contratar a placer. En un tema de reestructuración es normal los cambios, pero en el tema de la identidad del equipo, hay que hilar fino, más aún por las declaraciones del ex gerente general del equipo. La decisión de dar un paso al costado fue la correcta, se supone que el club está tratando de tener una buena relación con el hincha y eso no ayudaba en nada”, dijo en Radio Ovación.

Además, Delgado aseguró que “Cristal sigue siendo un equipo grande, un equipo que siempre lucha el campeonato, hoy es el llamado a jugar contra el puntero y si gana puede seguir en la pelea, es molesto porque los resultados son fríos, pero hay que analizarlo a fondo y si estás peleando el campeonato no es un fracaso completo, todos los hinchas queremos pelear el campeonato, pero sabemos que en Cristal si no eres campeón no es un buen año”.

Por otro lado, el ‘Loco’ opinó sobre la derrota de la Bicolor en Brasilia: “Todos sabíamos que era complicado, ya teniendo un equipo completo, una selección que pudimos tentar un Mundial, ahora que llegábamos con lo justo, pero tampoco era bueno perder por amarillas a Gallese y Reyna. Debimos tener recaudos con eso, lo debió manejar el cuerpo técnico”, expresó.

Finalmente, señaló quién deberá sustituir a Pedro Gallese, quien no podrá estar ante Chile por suspensión: “Creo que (Carlos) Cáceda va a ser el arquero, viene teniendo la continuidad en FBC Melgar y de aquí seguirá hasta el partido con Chile, él es el último arquero que ha reemplazado a Gallese la Eliminatoria pasada, mientras que Romero no ha tenido continuidad en las últimas semanas”, afirmó.





Sporting Cristal y su próximo rival en el Torneo Clausura

Tras el receso de la Liga 1 -por la fecha doble de las Eliminatorias- se disputará la fecha 14 del Clausura. Sporting Cristal enfrentará a Alianza Atlético en Sullana el sábado 19 de octubre, desde la 1:00 p.m. (horario en Perú). El partido será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

En La Florida confían en lograr la anhelada clasificación a los play offs. Por eso, Guillermo Farré tendrá que jugarse el todo por el todo en los próximos tres partidos: Universitario de Deportes (L), Unión Comercio (V) y Comerciantes Unidos (L).





