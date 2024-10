Santiago González se convirtió en una de las figuras de Sporting Cristal esta temporada. El habilidoso extremo argentino se ganó el cariño de la hinchada rimense gracias a sus goles y asistencias, con los que el conjunto celeste viene peleando por el título nacional; sin embargo, los hinchas del club se mostraron preocupados por la continuidad del futbolista, que viene siendo seguido por equipos del extranjero gracias a su gran rendimiento en el fútbol peruano. Por esta razón, en una reciente entrevista, el jugador habló sobre su futuro.

“En lo personal, me siento muy bien en el club. El equipo viene trabajando bien. Estas dos semanas nos hemos preparado a full para lograr los tres puntos el sábado y ya después pensar en el partido de la ‘U’. Sí miramos la tabla, pero primero tenemos un partido importante en Sullana y tenemos que hacer un gran duelo para traernos los tres puntos para Lima. Me siento muy cómodo acá en el club y con el presente que estoy teniendo. Trabajando para esto y la verdad es que me siento bien”, dijo a Ovación.

Asimismo, habló sobre la posibilidad de continuar en el conjunto rimense para el siguiente año. “Ojalá que sí. Vamos a ver. Seguramente a fin de año venga alguna propuesta, pero hoy en día estoy pensando en Sporting Cristal y nada más que Sporting Cristal”, afirmó.





¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Tras el receso de la Liga 1 -por la fecha doble de las Eliminatorias- se disputará la fecha 14 del Clausura. Sporting Cristal enfrentará a Alianza Atlético en Sullana el sábado 19 de octubre, desde la 1:00 p.m. (horario en Perú). El partido será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

En La Florida confían en lograr la anhelada clasificación a los play offs. Por eso, Guillermo Farré tendrá que jugarse el todo por el todo en los próximos tres partidos: Universitario de Deportes (L), Unión Comercio (V) y Comerciantes Unidos (L).





