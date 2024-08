Universitario vs. Cusco FC se enfrentan este martes 20 agosto a partir de las 5:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora más en Chile, Paraguay y Bolivia), en el duelo correspondiente como a la fecha 8 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, a disputarse en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En la siguiente nota conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y el canal con los derechos televisivos para transmitirlo.

Universitario llega a este partido después de vencer por 3-1 a Deportivo Garcilaso, en el duelo válido por la pasada fecha 7 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. A pesar de que los cremas comenzaron perdiendo tras el tanto de Gaspar Gentile, lograron remontar el marcador gracias a las anotaciones de Martín Pérez Guedes, José Rivera y Jairo Concha, trepándose así a la punta de la tabla de posiciones del campeonato.

Luego de este triunfo en el Estadio Monumental, Gabriel Costa, quien reemplazó a Alex Valera en la ofensiva, fue uno de los que declaró ante la prensa. “Era de tener bastante calma porque la emoción de la gente nos jugó en contra en el primer tiempo, no supimos gestionar las emociones en ese momento, pero después el ‘profe’ nos pidió que sacáramos nuestra personalidad para encontrar espacios, tener más calma, saber a lo que juega el equipo, y el resultado fueron los goles”, sostuvo.

Asimismo, el delantero uruguayo nacionalizado peruano apuntó a tener más calma cuando juegan con marco tan grande como el que se vió en el Monumental, ya muchas veces eso les hace perder precisión. “Es difícil gestionar esas emociones de jugar ante 40 mil personas, ya que la gente quiere goles todo el tiempo, pero nosotros tenemos que ser responsables de tener calma, jugar al fútbol y encontrar espacios”, añadió.

Por otro lado, Fabián Bustos, entrenador de la ‘U’, sugirió que Deportivo Garcilaso también hizo lo suyo para complicarles la tarea. “En el primer tiempo lo salimos a buscar. Creo que estábamos apurados, parece que estábamos imprecisos contra un buen equipo, hay que resaltar. Yo trato de ver todos los partidos y ha mejorado muchísimo con el entrenador, ha crecido, compite mejor. Pero lo veo peligroso y nos complicó porque no teníamos buenas asociaciones como sabemos tener”, comentó.

Cusco FC, por su parte, llega a este partido después de igualar por 1-1 en su visita a Alianza Atlético, en el cruce disputado en el Estadio Campeones del 36. Si bien los sullanenses se pusieron en ventaja con el gol de Renato Espinosa, el elenco dorado halló el camino para el empate definitivo con la anotación de Oswaldo Valenzuela. Ahora los dirigidos por Miguel Rondelli buscarán dar golpe de la fecha venciendo a Universitario en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cusco FC?

El encuentro entre Universitario y Cusco FC está programado para este martes 20 de agosto desde las 5:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 7:30 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 6:30 p.m.; en México a las 4:30 p.m.; mientras que en España a las 12:30 a.m. del miércoles 21.

¿En qué canal ver Universitario vs. Cusco FC?

El partido entre Universitario y Cusco FC se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





