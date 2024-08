Alianza Atlético vs. Cusco FC se enfrentan EN VIVO, ONLINE, GRATIS este jueves 15 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura - Liga 1 2024 desde el Estadio Campeones del 36 en Sullana. Este duelo, que será clave para ambos equipos, está programado para iniciar desde la 1:00 p.m. (hora de Perú y dos horas más en Argentina). Podrás seguir la transmisión del partido por la señal de L1 MAX en DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que Depor te ofrece el mejor minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro.

Los ‘Churres’ llegan a este duelo muy motivados, ya que no han perdido en las últimas cuatro jornadas y han mejorado notablemente su rendimiento futbolístico. Bajo la dirección de Gerardo Ameli, el equipo de Sullana está decidido a ganar todos sus partidos en casa para distanciarse de la zona de descenso. En su último encuentro, lograron una victoria por 1-0 contra Garcilaso en Cusco, demostrando su buen nivel de juego.

Cusco FC, por su parte, se ha convertido en uno de los equipos destacados de la Liga 1 2024. Con un juego sólido y destacadas actuaciones de sus figuras ofensivas, como Juan Manuel Tévez, han complicado a los equipos favoritos para el título. En su última presentación, el equipo no tuvo problemas para vencer a César Vallejo por 2-1 en Cusco, consolidando su posición en el torneo.

En los últimos cinco enfrentamientos directos entre Alianza Atlético y Cusco FC, el local ha ganado dos veces y el visitante tres. El último encuentro entre ambos equipos en esta temporada 2024 fue el 7 de marzo, durante el Torneo Apertura, en el que Cusco FC se impuso a los de Sullana por un marcador de 2-0.

Alianza Atlético: últimos 5 partidos

Fecha Resultados Torneo 10/08/2024 Deportivo Garcilaso 0-1 Alianza Atlético Torneo Clausura 05/08/2024 Alianza Atlético 1-1 Sport Huancayo Torneo Clausura 01/08/2024 UTC 1-1 Alianza Atlético Torneo Clausura 25/07/2024 Alianza Atlético 3-1 Melgar Torneo Clausura 20/07/2024 Alianza Lima 2-0 Alianza Atlético Torneo Clausura

Cusco FC: últimos 5 partidos

Fecha Resultados Torneo 11/08/2024 Cusco FC 2-1 César Vallejo Torneo Clausura 05/08/2024 Cusco FC 3-1 Sport Boys Torneo Clausura 29/07/2024 Deportivo Garcilaso 0-2 Cusco FC Torneo Clausura 25/07/2024 Cusco FC 3-0 Sport Huancayo Torneo Clausura 19/07/2024 UTC 2-1 Cusco FC Torneo Clausura

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs. Cusco FC?

Siguiendo con la programación, Alianza Atlético vs. Cusco FC se disputará el jueves 15 de agosto. El inicio del encuentro está fijado para las 1:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 3:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 2:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 12:00 p.m.

¿En qué canales ver Alianza Atlético vs. Cusco FC?

Por la fecha 7, Alianza Atlético vs. Cusco FC será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

