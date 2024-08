El partido entre Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura - Liga 1 2024, se llevará a cabo este viernes 16 de agosto. El duelo está proramado para iniciar desde las 8:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) en el Estadio Monumental de Ate. A continuación podrás conocer a qué hora se disputará el encuentro y también dónde podrás seguir la transmisión para que no te pierdas ningún detalle.

El equipo dirigido por Fabián Bustos llega con el sinsabor de no haber podido ganar contra Sport Huancayo. Además, el gol de Williams Riveros fue anulado, y la dirigencia crema consideró que esta decisión arbitral fue incorrecta y perjudicial para sus intereses. Por esta razón, los cremas necesitan el triunfo en su casa para seguir luchando con el liderato del Clausura, ya que se encuentran a dos unidades de Alianza Lima. Recordemos que Universitario ha conseguido ganar todos sus duelos como local en lo que va de la Liga 1 2024.

Recordemos que la escuadra merengue tendrá algunas novedades entre los titulares, teniendo en cuenta que esperan las sanciones de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la gresca de entre los futbolistas, en duelo ante Melgar, por la fecha 4 del Torneo Clausura 2024, en el cual están implicados Aldo Corzo, Alex Valera, Yuriel Celi, Amet Calderón y Jorge Murrugarra. Sumado a esta situación, también serán ausencia Sebastián Britos y Rodrigo Ureña, ambos lesionados. Por esta razón, la pizarra de Fabián Bustos ensayará algunos cambios.

Por otro lado, el equipo imperial no se encuentra demasiado distante del grupo de líderes en la tabla de posiciones. Si logra la hazaña de vencer a Universitario en el Monumental, podrá sumar 12 puntos importantes que avivarían sus esperanzas de competir por el título del campeonato. No obstante, los cusqueños llegan de una derrota ante Alianza Atlético en casa y necesitan redimirse tras haber perdido varios puntos en sus recientes partidos como locales.

En los últimos tres partidos que Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso se han visto las caras, el marcador quedó igualado y se repartieron los puntos. La últimas vez que ambos chocaron fue el pasado 8 de marzo, por el Torneo Apertura 2024, y no se sacaron ventaja con un empate 2-2. El árbitro principal del encuentro de este viernes será Edwin Ordóñez.

Universitario vs. Garcilaso en partido por el Torneo Apertura 2024. (Foto: Liga 1)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

El encuentro entre Universitario y Deportivo Garcilaso está programado para este viernes 16 de agosto desde las 8:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; mientras que en España a las 3:30 p.m.

¿En qué canal ver Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

El partido entre Universitario y Deportivo Garcilaso se jugará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV. Para ver el encuentro en streaming puedes seguirlo por Movistar Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





