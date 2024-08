Mientras el plantel de Alianza Lima está enfocado en lo que será el partido de este sábado frente a Sporting Cristal –por la fecha 7 del Torneo Clausura 2024–, en la interna del club vienen trabajando en concretar un fichaje que muchos hinchas blanquiazules sueñan desde hace varios años. Se trata de Paolo Guerrero, actual jugador de la Universidad César Vallejo y que por estos días está entrenando en solitario en Brasil mientras se soluciona su desvinculación. A dos semanas para que llegue el 31 de agosto, fecha en la que se cerrará el mercado de pases de la Liga 1, en La Victoria todavía hay esperanzas de concretar la incorporación del ‘Depredador’.

Según pudo conocer Depor, la próxima semana se cumplirán los 30 días calendario que necesita Paolo para poder hacer efectiva su renuncia formal del conjunto trujillano, según lo establecido por la ley laboral vigente de nuestro país. Este caso es similar al de Marco Huamán con Sport Huancayo, Cristian Neira con Unión Comercio y Erick Noriega con Comerciantes Unidos, quienes quedaron libres al llegar la fecha establecida por la normativa peruana.

Por otro lado, igualmente Guerrero tiene que resolver los términos y condiciones con César Vallejo, en vista de que tras varias semanas de negociación nunca llegaron a un acuerdo para romper el contrato en buena forma. Después de esto, la Federación Peruana de Fútbol (FFP) también tiene que ser notificada para así liberar al atacante nacional y este pueda fichar por otro equipo. Los tiempos son cortos y en Alianza Lima tienen que acelerar los plazos.

Bruno Marioni ya tuvo un contacto formal con Paolo Guerrero para conocer su situación y así encaminar su fichaje por Alianza Lima. Entendiendo que Cecilio Waterman estará ausente por lesión, Pablo Sabbag no está al 100 % y Matías Succar todavía está lejos de ser titular, el director de Fútbol Profesional de la institución victoriana mira en el ‘Depredador’ una solución latente. En esa misma línea, Mariano Soso fue informado y está de acuerdo con que se sume a su plantel si se dan las condiciones.

En una reciente entrevista con Depor, Jorge Fossati nos dio algunos alcances sobre el presente de Paolo y cómo va las tratativas para liberarse de César Vallejo. El entrenador de la Selección Peruana expuso que el caso estaría cerca de llegar a los tribunales. “Lo de Paolo (Guerrero), lamentablemente tuvo un impasse. No se pusieron de acuerdo con el club (César Vallejo) y por lo tanto se ha demorado mucho más de la cuenta todo esto y creo que ahora lo va a tener que decidir un tribunal, algo así, eso me preocupa más”, afirmó.

Este fichaje se irá resolviendo minuto a minuto y pronto tendremos novedades. Lo cierto es que, después de un primer semestre bastante turbulento en César Vallejo, Guerrero busca cerrar su carrera de la mejor manera posible e internará hacerlo en el club del que es hincha. En Alianza Lima necesitan a un delantero y el futbolista de 40 años podría aportarle jerarquía a la ofensiva de Mariano Soso. Se viene días cruciales en La Victoria.

Paolo Guerrero viene entrenando por su cuenta en Brasil. (Foto: Liga 1)

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2024, en el duelo programado para este sábado 17 de agosto desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; mientras que en España a las 3:00 a.m. del domingo 18.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se jugará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





