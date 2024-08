Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentan este domingo 11 de agosto a partir de las 3:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora más en Chile, Paraguay y Bolivia), en el duelo correspondiente como a la sexta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, a disputarse en el Estadio IPD de Huancayo. En la siguiente nota conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y el canal con los derechos televisivos para transmitirlo.

Después de vencer a UTC con el gol agónico de Gabriel Costa, Universitario necesita seguir por ese camino para mantenerse en la pelea por el título nacional, en donde también están metidos Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar. En tal sentido, los merengues están obligados a dar el golpe en la altura de Huancayo y volver a Lima con los tres puntos.

Este encuentro se da en un marco de polémica, a raíz de la poca celeridad de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) para resolver las sanciones de los jugadores implicados en la gresca que de generó luego del encuentro entre la ‘U’ y Melgar, el pasado 31 de julio en Arequipa. Precisamente el último miércoles recién se abrió el proceso sancionador para los futbolistas en cuestión.

En el caso de Universitario, Aldo Corzo, Alex Valera, Jorge Murrugarra, Yuriel Celi y Aamet Calderón fueron los elementos expulsados y tendrán tres días hábiles para hacer sus descargos. Entre tanto, ya que todavía no tienen una sanción efectiva, Fabián Bustos los utilizará en el cruce de este domingo y algunos de ellos serán incluidos en la alineación titular.

Según el último entrenamiento del estratega argentino, los cremas se pagarían se la siguiente manera en la ‘Incontrastable’: Diego Romero en la portería; Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto en la línea del fondo; Andy Polo y Nelson Cabanillas como carrileros; Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra y Jairo Concha en la volante; Alex Valera y José Rivera en la ofensiva.

En lo que concierne a Sport Huancayo, afrontarán este duelo después de haberse llevado un punto en su visita a Alianza Atlético. Si bien el ‘Vendaval’ se adelantó con un tanto de Horacio Benincasa, Marcos Lliuya puso tablas en el marcador y fue determinante para que los dirigidos por Franco Navarro rescaten un punto valioso del Estadio Campeones del 36.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Huancayo?

El encuentro entre Universitario y Sport Huancayo está programado para este domingo 11 de agosto desde las 3:15 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 5:15 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 4:15 p.m.; en México a las 2:15 p.m.; mientras que en España a las 10:15 p.m.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Huancayo?

El partido entre Universitario y Sport Huancayo se jugará en el Estadio IPD de Huancayo y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR