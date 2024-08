Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Este compromiso, válido por la fecha 6 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, está programado para el domingo 11 de agosto desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Universitario llega a este partido después de vencer por 1-0 a UTC, en el duelo válido por la pasada fecha 5 del Torneo Clausura 2024. El conjunto cajamarquino se paró en Lima con un bloque defensivo bastante férreo, el cual le generó bastantes problemas a la ‘U’ para imponer condiciones en el Estadio Nacional. Tuvo que aparecer Gabriel Costa para firmar un gol agónico a los 90′+3 y darle los tres puntos a los merengues.

Con este resultado en condición de local, los dirigidos por Fabián Bustos volvieron a meterse en el pelotón de arriba en el Torneo Clausura y se situaron en el segundo puesto de la tabla de posiciones acumulada con 50 puntos, solo desplazados por Sporting Cristal que tiene una mejor diferencia de goles. En tal sentido, están obligados a dar el golpe en la ‘Incontrastable’ si no quieren perder el paso en la lucha por el título nacional.

Sport Huancayo, por su parte, llega a este partido después de empatar por 1-1 con Alianza Atlético en el Estadio Campeones del 36. Si bien los locales consiguieron ponerse en ventaja a través de Horacio Benincasa, Marcos Lliuya decretó tablas en el marcador y rescató un punto para el ‘Rojo Matador’. En lo que va del Clausura 2024, el elenco huancaíno registra dos triunfos, dos derrotas y un empate.

Hablan los protagonistas

En la previa del partido con Sport Huancayo, Aldo Corzo, referente y capitán de Universitario, conversó con América Deportes y se refirió a la polémica generada alrededor de las pésimas decisiones tomadas por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF). “Nosotros estamos muy bien, estamos recontra fuertes, llenos de fe para todo lo que viene”, aclaró.

Asimismo, el zaguero de 35 años no quiso entrar en la polémica sobre lo que han dicho en otros clubes respecto a la ‘U’ y se enfocó en el cruce de este domingo. “He visto cosas muy raras pero estamos fuertes. Estamos convencidos en que hay que hacer un buen partido en Huancayo, después veremos qué es lo que pasa”, apuntó.

En la vereda de enfrente, Marcos Lliuya, autor del gol que le dio el empate a Sport Huancayo contra Alianza Atlético, valoró el punto que se llevaron de Sullana. “Estamos encontrando nuestro juego, en una plaza difícil nos llevamos un punto valioso. En el primer tiempo nos presionaron bien, encontraron el gol y nosotros no nos encontramos. En el segundo tiempo aprovechamos los espacios, pudimos ganar, pero así es el fútbol”, afirmó.

Universitario: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 04/08/24 Universitario 1-0 UTC Liga 1 31/07/24 Melgar 1-0 Universitario Liga 1 26/07/24 Universitario 1-0 Alianza Lima Liga 1 21/07/24 Atlético Grau 1-1 Universitario Liga 1 13/07/24 Universitario 6-0 Carlos A. Mannucci

Sport Huancayo: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 05/08/24 Alianza Atlético 1-1 Sport Huancayo Liga 1 30/07/24 Sport Huancayo 1-0 César Vallejo Liga 1 25/07/24 Cusco FC 2-0 Sport Huancayo Liga 1 19/07/24 Sport Huancayo 1-0 Deportivo Garcilaso Liga 1 14/07/24 Sport Boys 2-1 Sport Huancayo

Universitario vs. Sport Huancayo: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 01/03/24 Universitario 2-0 Sport Huancayo Liga 1 29/10/23 Universitario 2-0 Sport Huancayo Liga 1 11/06/23 Sport Huancayo 1-0 Universitario Liga 1 23/10/22 Universitario 2-0 Sport Huancayo Liga 1 26/06/22 Sport Huancayo 2-0 Universitario

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Huancayo?

El encuentro entre Universitario y Sport Huancayo está programado para este domingo 11 de agosto desde las 3:15 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 5:15 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 4:15 p.m.; en México a las 2:15 p.m.; mientras que en España a las 10:15 p.m.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Huancayo?

El partido entre Universitario y Sport Huancayo se jugará en el Estadio IPD de Huancayo y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde juegan Universitario vs. Sport Huancayo?





