En la antesala de la final de la Copa Libertadores 2025, una postal inesperada se robó la atención de los hinchas peruanos: Jean Ferrari y Néstor Gorosito, dos figuras vinculadas a los equipos más grandes del país, coincidieron en el “Duelo de Leyendas”, un evento que reunió a exreferentes de la selección peruana y jugadores históricos de la CONMEBOL. En medio de un ambiente festivo, ambos se cruzaron y protagonizaron un gesto que rápidamente generó comentarios en redes sociales. Lo que parecía un simple saludo terminó convirtiéndose en una imagen que muchos interpretaron como un momento de reconciliación entre dos personajes que, por naturaleza futbolística, representan veredas distintas.

El encuentro se dio durante las actividades oficiales organizadas por la Federación Peruana de Fútbol y CONMEBOL antes del choque continental que disputarán Flamengo y Palmeiras en el Estadio Monumental. Ferrari, desde su rol en la FPF, fue una de las piezas en la coordinación del evento, lo que lo llevó a estar presente con diversas figuras del fútbol peruano y sudamericano.

Néstor Gorosito, actual técnico de Alianza Lima, también asistió al “Duelo de Leyendas” y se le vio disfrutando del ambiente junto a varios exjugadores de la selección. Para él, participar de un evento así representó una oportunidad de reencontrarse con futbolistas que marcaron épocas importantes en el fútbol nacional.

Partido de las Leyendas entre la referentes de la Bicolor y Leyendas CONMEBOL | Foto: GEC

Con la presencia de medios, un video publicado por Radio Ovación captó el momento exacto en el que Ferrari y Gorosito se acercan, intercambian unas palabras y terminan fundiéndose en un abrazo. Para muchos hinchas, este gesto dejó la sensación de que cualquier tensión pasada quedó completamente de lado, pese a la eterna rivalidad entre Universitario y Alianza Lima.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la FPF, Agustín Lozano, quien aprovechó la ocasión para dialogar con directivos de la región, entre ellos el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. La visita del máximo dirigente sudamericano reafirmó la importancia que tiene el Perú en la organización de competiciones de alto nivel.

Entre los protagonistas del “Duelo de Leyendas” destacaron nombres como Héctor Chumpitaz, Carlos Lobatón, Cuto Guadalupe, Óscar Ibáñez, y otros referentes que hicieron vibrar al país en distintos momentos.

Asimismo, figuras del ámbito político también se hicieron presentes, incluyendo al presidente del Perú, José Jerí, quien acompañó el evento y saludó a varios de los participantes. Su presencia simbolizó el impacto cultural que sigue teniendo el fútbol en la sociedad peruana.

La jornada se desarrolló como un homenaje a la historia y a la identidad del fútbol sudamericano, pero también sirvió como antesala del esperado duelo entre Flamengo y Palmeiras, que definirá al campeón de la Copa Libertadores este 29 de noviembre en el Monumental.

Y aunque el evento dejó varios momentos emotivos, el abrazo entre Jean Ferrari y Néstor Gorosito fue, sin duda, uno de los más comentados. Un gesto breve, pero suficiente para demostrar que, incluso entre camisetas rivales, el respeto puede marcar la diferencia.

