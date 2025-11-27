Franco Navarro reveló los motivos por los que no renovaron con Hernán Barcos. (Video: L1 Max | Fotos: GEC, Liga 1)
Franco Navarro reveló los motivos por los que no renovaron con Hernán Barcos. (Video: L1 Max | Fotos: GEC, Liga 1)

Horas llenas de polémicas se vivieron en las oficinas de La Victoria, cuando una reunión decidió cortar el vínculo que mantenía Hernán Barcos con Alianza Lima. A pesar de que, durante esta temporada ha seguido siendo determinante, el cuadro ‘íntimo’ ya no quiso seguir contando con quien fue su mayor goleador de los últimos cuatro años. Para tratar de aplacar el disgusto de los hinchas ante esta salida, fue Franco Navarro quien dio la cara para explicar por qué desde su dirigencia tomaron la decisión de no renovarle al ‘Pirata’.

Noticia en desarrollo...

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS