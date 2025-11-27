Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Navarro, fuerte y claro por salida de Barcos: “No hay decisiones emocionales, sino deportivas”
Navarro, fuerte y claro por salida de Barcos: “No hay decisiones emocionales, sino deportivas”
El director deportivo de Alianza Lima salió a aclarar la situación que vive el cuadro ‘blanquiazul’ tras la confirmación de la salida de uno de los últimos ídolos para muchos en Matute. Además, reveló qué alternativa le dieron al ‘Pirata’ para su permanencia.
Franco Navarro reveló los motivos por los que no renovaron con Hernán Barcos. (Video: L1 Max | Fotos: GEC, Liga 1)
Horas llenas de polémicas se vivieron en las oficinas de La Victoria, cuando una reunión decidió cortar el vínculo que mantenía Hernán Barcos con Alianza Lima. A pesar de que, durante esta temporada ha seguido siendo determinante, el cuadro ‘íntimo’ ya no quiso seguir contando con quien fue su mayor goleador de los últimos cuatro años. Para tratar de aplacar el disgusto de los hinchas ante esta salida, fue Franco Navarro quien dio la cara para explicar por qué desde su dirigencia tomaron la decisión de no renovarle al ‘Pirata’.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.