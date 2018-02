Adán Balbín: "Se me están dando las oportunidades y espero llegar a ser titular"

Paulo De la Cruz, Anthony Osorio, Jesús Barco y de repente, una gran sorpresa aparece en la lista de jugadores de Universitario de Deportes. El hincha lee el nombre de Adán Balbín y tiene ganas de darse cabezazos contra la pared. No entiende cómo un jugador de esa categoría, no era, hasta ahora, considerado en el equipo.

Para suerte de los aficionados, luego de regresar a un campo de juego tras 11 meses, el propio Balbín explicó los motivos de su falta de oportunidades en el equipo.

"El año pasado no jugué porque tuve un desgarro y una lesión en la espalda, después de haberme recuperado me costó mucho alcanzar a mis compañeros y en mi posición habían muchos. Este año se me han dado oportunidades y espero llegar a ser titular", dijo Adán Balbín.



"No podía ir me de vacaciones, decidí ganarle al tiempo, entrenar y ponerme a punto. Hoy creo que estoy al mismo nivel que los chicos y eso me entusiasma", agregó.



Adán Balbín tuvo 45 minutos en Huaraz ante Sport Rosario y ahora espera volver a ser considerado en el duelo ante UTC en el Monumental.

