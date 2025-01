Adrián Ascues ya se encuentra adaptándose a su nuevo equipo, Cienciano del Cusco, donde llegó con altas expectativas para la temporada 2025. En una entrevista reciente a Depor, el volante compartió sus primeras impresiones sobre su incorporación al club, su adaptación a la altura y los objetivos que tiene con el “Papá”. “Desde el primer entrenamiento me sentí muy bien. La altura todavía me cuesta un poco, pero mis compañeros y el comando técnico han hecho que la adaptación sea mucho más fácil”, comentó el exjugador de Sporting Cristal.

Ascues reveló que su decisión de fichar por Cienciano no fue difícil, ya que lo considera un desafío importante en su carrera profesional. “Todos sabemos lo que significa Cienciano, un club con mucha historia, tanto a nivel nacional como internacional. Lo tomo como un lindo reto, un desafío que me motiva mucho”, afirmó.

En cuanto a sus objetivos, el mediocampista de 21 años fue claro: “Primero, adaptarme completamente a la altura y consolidarme en el equipo. Quiero conseguir grandes cosas tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana”. Además, destacó el buen ambiente dentro del grupo y la intensidad que caracteriza el estilo de juego que propone el entrenador.

El hombre formado en la tienda rimense también reflexionó sobre su paso por Sporting Cristal (2023 y 2024), donde vivió altos y bajos. “Cristal me enseñó mucho, es un club grande que me permitió crecer como jugador. Jugar una Copa Libertadores a temprana edad fue una experiencia increíble. Aunque el año pasado no tuve mucha regularidad, también fue una lección para aprender de los momentos difíciles que uno pasa en el fútbol”, reconoció con autocrítica.

El volante mostró entusiasmo por los objetivos colectivos de Cienciano y por el plantel que se ha armado para este año. “Vi al equipo muy bien en el partido de presentación, con una idea de juego clara y mucha intensidad, que es lo que pide el profe. Tenemos un gran plantel, con jugadores y personas increíbles. Todos estamos en la misma sintonía para lograr cosas importantes”, declaró.

Finalmente, Ascues mencionó que ya ha conversado con Christian Díaz (DT), quien lo recibió de manera cálida y lo animó a adaptarse poco a poco al equipo y a las exigencias de la altura. “El profe me transmitió mucha confianza. Estoy trabajando al máximo para aportar lo mejor al equipo y alcanzar todos los objetivos que nos hemos planteado”, concluyó.

