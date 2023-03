Sporting Cristal vivió una noche histórica el último martes tras clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores, al vencer a Nacional de Asunción con un global de 5-3. Sin embargo, en la interna son conscientes de que deben voltear la página lo más rápido posible y volver a enfocarse en el Torneo Apertura 2023. Así lo dio a entender Adrián Ascues en la reciente conferencia de prensa, al referirse al compromiso de este sábado 4 de marzo ante ADT en el estadio Alberto Gallardo –a las 4:00 p.m.–.

El mediocampista ‘cervecero’ hizo una llave más que aceptable ante los paraguayos, teniendo que ingresar en la ida tras la lesión de Yoshimar Yotún. Aunque en la vuelta no pudo destacar cuando ingresó por Jostin Alarcón, en general su desempeño fue muy valioso. Ahora existe la posibilidad de que, con ‘Yoshi’ aún entre algodones, pueda arrancar este fin de semana.

“El equipo está contento por el triunfo del martes y preparado para lo que viene. Hemos hablado con el plantel y el profesor y hay que bajar la emoción al partido de Copa, pues ante ADT será una historia diferente. Es un equipo que va a venir a querer conseguir los tres puntos. Debemos enfocarnos en ese partido y luego ver lo que nos espera ante Huracán”, manifestó el exjugador de Deportivo Municipal.

Asimismo, se mostró feliz de su aporte en estos partidos por la Copa Libertadores, pues a pesar de que era su debut a nivel internacional, lo hizo muy bien. “Estoy muy contento y con muchas ganas de poder ayudar al equipo, siempre apoyar desde donde me toque y agradecido por la confianza que me brinda el comando técnico. Eran mis dos primeros partidos de Copa Libertadores y fue muy bonito por como se dio el resultado. Estoy preparado y al 100% esperando el momento que me toque jugar”, agregó.

Adrián Ascues firmó con Sporting Cristal hasta el 2025. (Foto: Sporting Cristal)

Yoshimar Yotún, referente de Adrián Ascues

Como se recuerda, Adrián Ascues hizo las divisiones de menores en Sporting Cristal –además de Regatas Lima– antes de sumarse a Deportivo Municipal, donde debutó profesionalmente en el 2020. Ahora que regresó a la institución del Rímac, está a gusto de volver al club que lo vio crecer. “Estoy en el mejor club del fútbol peruano, sin lugar a dudas, la verdad que estoy muy contento de poder aportarle”, añadió.

Asimismo, sobre su posible convocatoria a la Selección Peruana por el nivel que viene mostrando desde el año pasado, el volante de 20 años fue cauto y prefirió enfocarse en su presente en Sporting Cristal. “Tomo con mucha tranquilidad el tema de la selección, quiero enfocarme en tener minutos con el equipo, la selección llegará sola”, dijo.

Finalmente, cuando fue consultado sobre la posibilidad de reemplazar a Yoshimar Yotún hasta que este se recupere del todo, Ascues confesó que siempre tuvo al capitán ‘celeste’ como uno de sus referentes y ejemplos a seguir. “Es una responsabilidad bonita reemplazar a Yotún, siempre fue mi referente en ese puesto y ahora poder compartir con él es importante para mí”, puntualizó.





