ADT de Tarma vs. UTC juegan EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE vía Liga 1 MAX en partido válido por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto en un partido de poder a poder que encuentra a los dos equipos en igualdad de condiciones y con los mismos puntos obtenidos en lo que va de disputado del primer campeonato de la temporada en el fútbol peruano, por lo que se plantea de pronóstico reservado.

Es preciso señalar que los celestes suelen hacerse fuertes en condición de local, pero tendrán al frente a un oponente que quiere comenzar a sumar triunfos en calidad de visitante, por lo que tomará sus precauciones para no pasarla mal y regalarle una nueva alegría a su hinchada.

ADT de Tarma vs. UTC está programado para este sábado a las 3:00 de la tarde (hora peruana) y será transmitido por la señal de Liga 1 MAX (L1 MAX), canal que se emite por la señal de DIRECTV (DSports), Claro y Best Cable. Para ver los partidos vía DIRECTV Sports, tendrás que ingresar a los canales 1604 y 604 de tu televisor. Pero recuerda que deberás pagar un extra para poder acceder a ellos.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Cabe resaltar que la última vez que ADT de Tarma vs. UTC se enfrentaron por el campeonato de Primera División de Perú, el encuentro brindó muchas emociones, dejando el resultado 0-0, marcador que niguna de las dos escuadras buscará repetir en las instalaciones del estadio Unión Tarma.

Ojo a un detalle, el combinado tarmeño llega a este encuentro con ocho puntos en lo que va del campeonato local, luego de cosechar dos triunfos, dos empates y tres derrotas, lo que ocasionó que estén en el decimosegundo puesto de la tabla de posiciones, solo por encima de Deportivo Garcilaso.

El cuadro del ‘Gavilán’, por su parte, se ubica en la decimoprimera casilla del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, también con ocho puntos, producto de dos victorias, dos igualdades y tres caídas en lo que va de disputado del campeonato de Primera División de Perú.

¿A qué hora juegan ADT de Tarma vs. UTC?

México: 14:00 horas

14:00 horas Colombia, Ecuador, Perú: 15:00 horas

15:00 horas Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 16:00 horas

16:00 horas Argentina, Brasil, Uruguay: 17:00 horas

ADT de Tarma vs. UTC: ¿dónde se juega el partido?

ADT de Tarma vs. UTC: ¿cuál es el pronóstico del partido?

Si bien no hay un claro favorito para este encuentro, ADT de Tarma parte con una ligera ventaja en las preferencias sobre UTC, debido al tema de la localía. Sin embargo, sabe que el tema de la altura no será determinante en el juego, ya que el estadio de la visita también está varios metros sobre el nivel del mar, por lo que no afectará su rendimiento sobre el terreno.





