Cuando hace una semana se consumó la derrota por 2-0 de la Universidad César Vallejo a manos de Sport Boys, los reflectores continuaron estando encima de Paolo Guerrero. No fue para menos: no completó el partido, fue sustituido a los 78′ por Osnar Noronha y horas después viajó a Brasil con una evidente cojera, producto de un fuerte golpe tras una falta de Juan ‘Chengue’ Morales. A partir de entonces los fantasmas de sus problemas físicos asomaron y su presencia en la Selección Peruana quedó en incógnita. Sin embargo, por lo visto a lo largo de estos días en la Villa Deportiva Nacional (Videna), el ‘Depredador’ está intacto y Jorge Fossati cuenta con él para afrontar los amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana.

El último jueves comenzaron a despejarse las dudas sobre el estado del delantero nacional, ya que al arribar a la capital proveniente de tierras brasileñas –junto a su pareja e hijos– no evidenció aquellas molestias que tuvo días atrás en el Callao, de donde tuvo que marcharse con un hielo en el pie izquierdo para evitar una posible inflamación de su tobillo. Con este panorama, ese mismo día se trasladó a San Luis y se puso a disposición de Fossati, reencontrándose con sus compañeros en la ‘Bicolor’ que militan en la Liga 1 Betsson, además de Alexander Callens y Bryan Reyna.

Para nadie es un secreto que, con 40 años a cuestas, cualquier señal de dolor en Paolo Guerrero genera preocupación y automáticamente se encienden las alarmas. Lo cierto es que lo que vivió ante Sport Boys ya es parte del pasado y durante estos trabajos en la Videna se le ha visto bien, con muchos ánimos por volver a la ‘Blanquirroja’ y con la mirada puesta en los duelos de preparación ante las selecciones centroamericanas. Aunque en el papel Gianluca Lapadula tiene los boletos para ser titular, su presencia sigue siendo clave para el equipo.

Así pues, a menos de una semana para el primer amistoso frente a Nicaragua, el futbolista de César Vallejo tomó la palabra y le dejó un mensaje a la hinchada incondicional de la ‘Bicolor’, además darle una valoración importante a esta fecha FIFA pensando en los retos que tendrán en la Copa América y en las Eliminatorias 2026. “Siempre es una oportunidad linda reencontrarse con la gente que apoya a la Selección. Va a ser un partido muy importante para nosotros, sobre todo preparándonos para lo que viene en la Copa América y las Eliminatorias”, sostuvo en video publicado en las redes sociales de la ‘Sele’.

Recordemos que Jorge Fossati no dejó nada al azar y desde que surgió la posibilidad de que Paolo juegue en la Liga 1 Te Apuesto, le hizo un seguimiento para saber su presente y si podía contar con él en marzo. “Me estuve comunicando con aquellos jugadores que tenían algún problema, fuera físico o que no tenía equipo. Eso lo hacia con futbolistas de la liga local como en el extranjero. Uno de ellos fue Paolo. Luego siguió el diálogo, por todo lo que vivió previo a su llegada al país”, comentó el uruguayo en conferencia de prensa.

El ‘Flaco’ sabe de las virtudes del ‘Depredador’ y lo útil que puede serle a lo largo de este proceso que recién inicia, por su experiencia, jerarquía y el respeto que genera en los rivales “No lo conozco personalmente, pero por lo que percibo y veo jugar –incluso antes de verlo y ahora en la liga– es un tipo recontra competitivo y espero que siga su evolución, como lo sigue haciendo en César Vallejo, para así contar con él en el planteamiento. Me parece que nombrarlo a Paolo ya habla por sí solo y no tengo que estar detallando todas su virtudes”, agregó.

Veremos cómo se acopla el propio Paolo Guerrero al 3-5-2 de Fossati, ya sea ingresando desde el banquillo o alineando de titular. Más allá de que Gianluca Lapadula sea el titular –por edad y presente con el Cagliari en la Serie A–, el atacante formado en Alianza Lima cuenta con características puntuales que pueden ser importantes en el funcionamiento de la Selección Peruana. Eso sí, queda conocer quién sería el segundo delantero, teniendo como principales alternativas a Bryan Reyna, Edison Flores o José Rivera.

Paolo Guerrero cuenta con el respaldo de Jorge Fossati. (Foto: Selección Peruana)





¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de conocerse la primera nómina de convocados de Jorge Fossati el pasado lunes, la Selección Peruana comenzó a trabajar en la Videna con miras a los partidos amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, pactados para el viernes 22 y martes 26 de marzo, respectivamente. El primero de ellos se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que el segundo en el Monumental; ambos desde las 8:30 p.m. y con la transmisión de América TV y Movistar Deportes.

Hay que tomar en cuenta que la ‘Blanquirroja’ también tendrá dos duelos de preparación más en junio, previo a su participación en la Copa América 2024, a desarrollarse en Estados Unidos desde el 20 de dicho mes hasta el 14 de julio. El seleccionado nacional quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representantes de la Concacaf, que saldrá del ganador del encuentro entre Canadá y Trinidad y Tobago.





