Por encima de los 3000 m s. n. m. se encuentra situada la ciudad de Tarma, localidad ubicada en el departamento de Junín, que tuvo que esperar más de tres décadas para volver a gozar del fútbol profesional. Esto después de que Gu Rum Choi anote el última penal, con el que ADT derrotó a Alfonso Ugarte (Puno) en la final de la Copa Perú 2021.

Depor conversó con el futbolista de 23 años, quien acaba de cumplir uno de sus principales sueños como futbolista profesional, después de sortear más de un obstáculo en el camino, aunque siempre supo salir con pelota dominada, tal como lo hace desde la zaga central del cuadro tarmeño.

“Estoy muy contento con este logro. Me tocaron pasar muchas cosas. Durante la pandemia tuve que quedarme en Tarma. Siempre traté de retribuir ese apoyo y cariño que se me ha dado durante este tiempo acá. Me siento un hincha más del equipo.”, fueron las primeras palabras del capitán de ADT.

“Este ascenso es muy importante para la ciudad. Se trata de un equipo tradicional e histórico que merece formar parte del fútbol profesional. Vienen haciendo las cosas bien desde hace algunos años y esta vez se terminaron dando las cosas”, acotó.

El ‘chalaco’ destacó la principal virtud que tuvo el ‘Vendaval Celeste’ durante el atípico formato que tuvo el fútbol macho esta temporada, donde jugaron diez partidos en un mes y medio.

“La unión del equipo fue lo más importante durante el campeonato. Además, todos entendimos la idea que el ‘profe’ Bazalar quería. Fuimos de menos a mas, construyendo una idea de juego que al final no terminó dando resultado”, manifestó.

La historia de Gu Rum Choi por el fútbol empezó desde muy pequeño en las formativas del Sport Boys. Después pasó a jugar la liga distrital de San Isidro, defendiendo los colores del Circolo Sportivo Italiano.

Años más tarde llegó a la reserva de Ayacucho FC, convirtiéndose en capitán y siendo promovido al primer equipo, aunque nunca pudo debutar. Lo que vino después fue un breve paso por Alfredo Salinas de la Liga 2, para finalmente arribar el 2019 al ADT. Y el resto es historia conocida.





