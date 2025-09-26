ADT vs. Alianza Atlético se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)
ADT vs. Alianza Atlético se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | HD) por la fecha 11 del Torneo Clausura de la . Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping y Fanatiz. Este encuentro se jugará el viernes 26 de septiembre desde la 1:15 p.m. (horario en Perú) y se disputará en el Estadio Unión Tarma. ¡Sigue todas las incidencias del compromiso en la web de Depor!

ADT vs. Alianza Atlético juegan por el Torneo Clausura 2025. (Video: L1 MAX)
ADT vs. Alianza Atlético juegan por el Torneo Clausura 2025. (Video: L1 MAX)

TAGS RELACIONADOS