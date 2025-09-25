La Liga 1 2025 no se detiene y este fin de semana tendremos una nueva jornada del Torneo Clausura, con varios partidos interesantes que podrían definir el destino de varios equipos que están en la pelea por el campeonato. Poco a poco vamos conociendo a los que se ubicarán en la parte alta del acumulado, mientras que también a los que lucharán hasta el final para no perder la categoría (solo habrá dos descensos tras la exclusión de Deportivo Binacional).

El primer partido de esta fecha 11 se disputará este jueves 25 de septiembre, cuando Ayacucho FC reciba a Juan Pablo II College en el Estadio Las Américas desde las 3:00 p.m. Posteriormente, desde las 7:00 p.m., Deportivo Garcilaso hará de local frente a UTC en Cusco, buscando sumar de a tres para seguir en la pelea por el Clausura.

El viernes 26 tendremos tres partidos en el calendario. El primero de ellos se llevará a cabo en el Estadio Heraclio Tapia, donde Alianza Universidad recibirá a Sport Boys desde las 11:00 a.m. La ‘Misilera’ llega a este encuentro después de acumular seis partidos sin conocer la victoria, por lo que necesitan dar el golpe en Huánuco para reponerse.

Después, desde la 1:15 p.m., ADT chocará con Alianza Atlético en el Estado Municipal Unión Tarma, con la consigna de ganar y hacer respetar su localía. Cerrando los compromisos del viernes 26, Atlético Grau enfrentará a Sport Huancayo en el Estadio Campeones del 36 desde las 3:30 p.m.; el ‘Rojo Matador’ goleó por 5-2 a Cienciano en su último partido, por lo que llega motivado para robar más puntos en Sullana.

La jornada sabatina nos regalará dos buenos partidos. El primero de ellos se desarrollará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajabamba, donde Melgar visitará a Comerciantes Unidos desde las 3:00 p.m. Los de Juan Reynoso llegan a este duelo después de golear por 6-1 a Los Chankas, y ahora van en busca de una nueva victoria.

Ese mismo sábado 27 de septiembre, Universitario de Deportes recibirá a Cusco FC en el Estadio Monumental desde las 6:00 p.m. Este encuentro marcará el destino de ambos equipos en el campeonato, pues están peleando palmo a palmo por el liderato del Torneo Clausura; el que gane dará un paso importante para coronarse en este segundo certamen de la temporada.

Por último, el domingo 28 de septiembre finalizará la fecha 11 con el encuentro entre Cienciano y Alianza Lima, a disputarse desde las 6:00 p.m. en el Estado Inca Garcilaso de la Vega. Ojo, este fin de semana descansarán dos equipos: Sporting Cristal y Los Chankas; como se recuerda, tras la exclusión de Ayacucho FC, la Liga 1 quedó conformada por 18 clubes.

Partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CANAL 25/9 3:00 p.m. Ayacucho FC vs. Juan Pablo II College Las Américas L1 MAX 25/9 7:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs. UTC Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 26/9 11:00 a.m. Alianza Universidad vs. Sport Boys Heraclio Tapia L1 MAX 26/9 1:15 p.m. ADT vs. Alianza Atlético Unión Tarma L1 MAX 26/9 3:30 p.m. Atlético Grau vs. Sport Huancayo Campeones del 36 L1 MAX 27/9 3:00 p.m. Comerciantes Unidos vs. Melgar Germán Contreras Jara L1 MAX 27/9 6:00 p.m. Universitario vs. Cusco FC Monumental L1 MAX 28/9 6:00 p.m. Cienciano vs. Alianza Lima Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX

Descansan: Sporting Cristal y Los Chankas.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario* 9 6 3 0 15 3 7 21 2 Cusco FC 8 6 1 1 11 5 6 19 3 Garcilaso 9 4 5 0 14 8 6 17 4 Sporting Cristal * 9 4 4 1 15 5 10 16 5 Alianza Lima 9 4 3 2 14 9 5 15 6 Melgar 10 3 4 3 15 12 3 13 6 ADT 9 4 1 4 10 12 -2 13 8 Cienciano * 9 3 3 3 14 12 2 12 9 Sport Huancayo 10 3 3 4 16 16 0 12 10 Los Chankas 8 4 0 4 12 20 -8 12 11 Atlético Grau 9 3 2 4 12 12 0 11 12 Comerciantes Unidos 8 3 2 3 10 10 0 11 13 Alianza Atlético 8 2 4 2 6 3 3 10 14 Juan Pablo II 8 2 4 2 7 8 -1 10 15 Alianza Universidad* 9 3 1 5 9 15 -6 10 16 Ayacucho FC 9 2 1 6 6 13 -7 7 17 Sport Boys 10 1 3 6 5 13 -8 6 18 UTC * 8 0 2 6 6 14 -8 2 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 27 18 6 3 53 18 35 60 2 Cusco FC * 26 16 5 5 45 25 20 53 3 Alianza Lima 27 15 7 5 37 20 17 52 4 Sporting Cristal * 27 14 6 7 46 29 17 48 5 Garcilaso 27 12 8 7 42 27 15 44 6 Alianza Atlético * 26 13 5 8 34 21 13 44 7 Melgar 28 11 11 6 43 32 11 44 8 Sport Huancayo 28 12 6 10 39 37 2 42 9 ADT 27 10 7 10 34 42 -8 37 10 Cienciano 27 8 11 8 43 37 6 35 11 Los Chankas 26 9 8 9 36 45 -9 35 12 Atlético Grau 27 8 9 10 35 36 -1 33 13 Juan Pablo II * 26 7 8 11 27 36 -9 29 14 Sport Boys 28 6 8 14 31 41 -10 26 15 Comerciantes Unidos 26 5 7 14 27 41 -14 22 16 Ayacucho FC 27 6 4 17 20 40 -20 22 17 Alianza Universidad 27 5 6 16 25 48 -23 21 18 UTC * 26 5 6 15 23 48 -25 21 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

