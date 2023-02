ADT vs. Deportivo Garcilaso se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, DIRECTV y DSports por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1. El compromiso está pactado para este sábado 11 de febrero desde la 3:30 p.m. en el estadio Unión Tarma. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todas las incidencias en la web de Depor.

ADT llega a este partido para hacer su debut oficial en esta temporada, debido a que en la jornada del fin de semana pasado le tocó descansar. De la mano de Franco Navarro, el equipo tarmeño espera dar pelea desde las primeras jornadas y así tentar por clasificar a algún torneo internacional.

Marcos Delgado, defensor del ADT, analizó el presente de su rival de este fin de semana, del que, por no haber jugado su partido Deportivo Binacional –el combinado juliaqueño no se presentó y ganaron por ‘walkover’–, no conocen mucho ni saben cómo juegan. Pese a ello, espera sumar de a tres ya que jugarán en casa.

“Del Deportivo Garcilaso sabemos poco o nada, ya que no jugó tampoco en la primera fecha. Se ha reforzado bastante, pero de ahí no se sabe mucho. La gente nos apoya bastante, siempre está con nosotros hasta en los entrenamientos, y esperemos darle alegrías. El ‘profe’ (Franco Navarro) nos ayudó a manejar la ansiedad e incertidumbre por el tema del inicio del torneo”, manifestó en diálogo con ‘Ovación’.

Deportivo Garcilaso, por su parte, llega a este compromiso sin haber podido jugar reglamentariamente en el Torneo Apertura 2023, ya que en la fecha pasada ganaron por ‘walkover’ debido a la ausencia de Deportivo Binacional en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Ahora, de la mano de Roberto Tristán en el banquillo, esperan dar la talla en su estreno en la máxima categoría del fútbol peruano.

Recordemos que el ‘Rico Garci’ está en la Liga 1 como vigente campeón de la Copa Perú, la cual la ganó en su edición del 2022. Ahora, para no pasar lo mismo que la mayoría de clubes que llegan a Primera División desde ese torneo, quieren hacer un gran papel y mantenerse en la categoría.

