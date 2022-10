ADT vs. Melgar se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 5 de octubre en el estadio Unión Tarma, en el compromiso correspondiente a la décima cuarta jornada del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1. Este encuentro está pactado para las 3:00 p.m. y podrás seguir los goles, las incidencias y el minuto a minuto en la web de Depor.

ADT llega a este partido urgido de puntos, pues en la pasada jornada cayeron por 4-2 ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. Si bien los tarmeños fueron un duro rival para los ‘Cerveceros’, defensivamente cometieron muchos errores y no pudieron evitar la derrota.

Ahora, con la obligación de ganar con el apoyo de su gente y la altura de Tarma, los dirigidos por Franco Navarro harán todo lo posible para que los tres puntos se queden en casa. Jean Deza liderará el ataque de los ‘Celestes’, para continuar siendo el más desequilibrante de los suyos.

Recuerda que el ADT vs. Melgar está programado para este miércoles 5 de octubre desde las 3:00 p.m. (hora peruana). No hay un canal encargado de la transmisión debido a que los derechos de localía del equipo tarmeño no llegaron a un consenso en el inicio de la Liga 1.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

En lo que respecta a Melgar, estos llegan motivados después de haber recuperado el camino del triunfo en la pasada jornada, donde derrotaron por 2-1 a Binacional, en el estadio Monumental de la UNSA. Luis Ibérico y Alexis Arias se encargaron de darle la victoria a los ‘Rojinegros’, mientras que Edson Aubert anotó el descuento en los minutos finales.

Si los dirigidos por Pablo Lavallén no quieren perderle la pista a Alianza Lima y Sporting Cristal en lo más alto del Torneo Clausura, deberán sumar de a tres ante ADT. Bernardo Cuesta, Luis Ibérico y Cristian Bordacahar comandarán la ofensiva del ‘Dominó’.

ADT vs. Melgar: ¿dónde se jugará el partido?





