¿Te imaginaste que la final del fútbol femenino se jugaría a estadio lleno?

Como le comentaba a muchas personas que me preguntaban en la interna del club, para nosotros, especialmente para mí, era un sueño llenar el estadio con el fútbol femenino. En la organización de los partidos he estado involucrada y he ido viendo como partido a partido iba aumentando el público. Nosotros soñábamos con esto. Con los directivos siempre hablábamos de que algún día llenaríamos Matute, pero la verdad no pensé que eso llegaría tan pronto. Realmente es una linda sorpresa que haya tantas personas interesadas en el fútbol femenino.

¿Es un ambiente distinto?

Este es un hincha diferente. Estamos atrayendo perfiles distintos de público, que son niñas, mujeres, padres de familia. Hasta hinchas que normalmente van a sur para ver al equipo masculino vienen, pero que ahora no lo hacen solos o con sus amigos, sino con sus esposas, hijos. Son emociones distintas. Y ahora con el estadio lleno, con una cifra impresionante. Será histórico.

Han superado el récord de Boca Juniors en Argentina …

Hay distintos récords. De hecho, varios equipos en Brasil, en Colombia vienen llenando estadios. Hay una concurrencia continua de hinchas. Es algo histórico para nosotros, para el Perú. Estamos dejando una valla alta para otros países, pero, sobre todo, nos estamos equiparando con naciones de nuestra región que ya suelen llenar estadios con fútbol femenino. Tenemos que estar a ese nivel y, claramente, Alianza lo tenía que hacer. El club es de los hinchas, de la familia, y qué lindo va a ser este jueves.

¿Cómo se ha comportado el hincha de Alianza todo este tiempo?

El hincha siempre está con nosotros. Las chicas ya se han ido acostumbrando a jugar con público. Veníamos de una etapa bien oscura del fútbol femenino, donde no se podía entrar a ver los partidos, donde había muchas restricciones, campos en malas condiciones. Luego, llegó la pandemia, y este año recién los partidos volvieron a ser con público. Las chicas de Alianza comenzaron a sentir que había un jugador número 12 que las empujaba a hacer goles. Eso las motiva y se vienen acostumbrando a tener hinchas desde el partido 1. Nos han acompañado en todos los partidos y, justamente, los encuentros en los que más goles se han metido han sido en nuestro estadio. Ojalá que esa tendencia continúe el jueves.

¿Cuánto ha crecido Alianza en números con el fútbol femenino? ¿Es rentable?

Ha tenido un crecimiento importante. Yo aplaudo el trabajo del club en general. Si bien yo pertenezco al área deportiva, impulso y motivo al resto de áreas para que nos acompañen con este sueño de hacerle un espacio adecuado al fútbol femenino. Gracias a Dios todos lo han tomado como propio, han comprado las ideas y son idealistas en querer hacer crecer este deporte. El trabajo que viene haciendo el área de marketing es espectacular. Ya tenemos toda la camiseta llena. Somos el primer club que tiene su indumentaria completa con sus auspiciadores. Hay un interés y esto quiere decir que con un buen trabajo, una planificación y gestión se puede hacer grandes cosas. El crecimiento va a ser sostenido. Igual, no esperemos que de la noche a la mañana todos los partidos sean a estadio lleno, pero ya hay indicios de que vamos mejorando.

Hoy, las chicas son reconocidas en la calle…

Es increíble como reconocen a las jugadoras. Las niñas se mueren por tomarse fotos con ellas. Es impresionante. Antes las jugadoras eran desconocidas, hoy no. Ellas son ídolas. Definitivamente, el fútbol femenino está creciendo y solo va para arriba.

¿Qué sorpresas se llevará el hincha que asista a Matute este jueves?

Estamos buscando que el hincha tenga una experiencia espectacular en el campo y en la tribuna, para que digan ‘qué bacán venir a ver fútbol femenino’. Queremos que hayan activaciones, participaciones de las marcas, shows, distintas cosas que emocionan. No voy a adelantar, porque es una primicia que debe dar el equipo de marketing, que son los que están trabajando duro y a pulso para que este evento sea espectacular. Pero, este jueves va a ser muy importante.

¿Que la llave esté abierta genera más expectativa?

Sí, para el espectáculo es importante. Genera más expectativa y creo que por ello también se han acabado más rápido las entradas. Hasta reventa hay. Es algo que era impensado hace años. Las chicas de Alianza van a dar todo en el campo, y teniendo el estadio lleno aún más, porque será una tremenda experiencia de vida para ellas.

¿Qué generó que se cambie el formato de la final a última hora?

Ha generado mucha dificultad este doble partido, porque no permite planificar lo que viene más adelante. Sin embargo, nos ha permitido tener un marco lindo como el del jueves. Nosotros desde inicios de año planteamos hacer doble encuentro. De hecho, con varios clubes nos juntamos y dijimos ‘hagamos ello para generar mayor taquilla, ingresos, espectáculo, etc.’. Pero, no prosperó, no lo aceptaron y hoy volvemos al inicio, cuando pudo haber sido mucho mejor con más anticipación de por medio. Pero, ya estamos en esta posición y vamos a sacarle provecho, a hacer lo mejor con lo que viene. Hay muchas dificultades que hacen que sea un poco más complejo estar acá, pero estamos encaminados sabiendo que nuestros objetivos son claros.

De campeonar, tendrán solo una semana para prepararse para la Copa Libertadores …

Precisamente, a ello me refería con las dificultades. Estamos en una desventaja tremenda. Porque luego de la gran representación que hizo Alianza en la última edición de la Copa, entrenando con dos meses de anticipación, con refuerzos, teníamos la posibilidad de hacerlo mejor este año. Lamentablemente, la propuesta de torneo no ha sido la más adecuada ni con los tiempos medidos como para que permita a un equipo peruano competir. Y ello independientemente de quién sea, es necesario prepararse para pelear ese premio de un millón de dólares que todo mundo quiere. ¿Por qué no aspirar a ello? Tenemos a varios equipos de la región que vienen preparándose hace meses, que ya están en Quito entrenando en altura, y aquí no tenemos campeón. Eso dificulta todo. Tenemos que pensar en lo mejor para nuestro país, para quién nos represente, y eso debe venir desde la Federación.

¿Tienen un plan en caso sean campeones?

Aún estamos planificando. Es parte de mi responsabilidad tener un plan A,B,C, todos los planes posibles, pero definitivamente eso hace que eso sea cuesta arriba, que la tengamos que remar más, que tengamos menores posibilidades que el resto, que seamos menos competitivos hasta en la negociación con una jugadora extranjera. Es diferente si le dijera a una futbolista que vamos a jugar Copa Libertadores, a que recién vamos a jugar una final. Es complejo, porque otro club se la puede llevar. Pero, bueno, es lo que nos ha tocado. Igual estamos viendo distintos escenarios y vamos a enfrentar todo lo que se venga por delante.

¿Hay negociaciones avanzadas?

Sí hay nombres. Pero, tenemos que ir paso a paso. Ahorita estamos concentrados en la final, en ganarla, y luego en pensar en lo que viene por delante.

¿Qué les dejó la gira por Estados Unidos?

Fue una gira super buena. Hay que tomar en cuenta que en esta gira no estuvieron las chicas de selección. Sin embargo, el objetivo de la gira era darle continuidad, competitividad a las jugadores que no estaban en selección, que no siempre están en el once titular. Entonces, esa fue la meta, que tuvieran más roce internacional, y se consiguió. Nos hemos mantenido en la cima en todo momento, superando cada obstáculo.

¿El fútbol femenino en el Perú está creciendo?

Definitivamente, el fútbol femenino está creciendo. Es una tendencia, era el momento de nosotros empezar a hacer algo al respecto . Ya lo venimos haciendo los clubes, pues muchos tienen propuestas atractivas para las deportistas, para que se puedan formar en el alto rendimiento. Lo que demuestra que esto es constancia. Además, tenemos una Copa Perú que ha tenido más de 40 equipos ejecutando en Lima. Lo que es super bueno, porque quiere decir que hay mucho interés en el fútbol femenino. Hay selecciones menores jugando un torneo. Algo que era impensable. Ahora, están en competencia desde la sub 12. Nosotros tenemos un equipo competitivo desde esa edad y estamos haciendo una planificación completa para las chicas que se formen en la institución. Y eso es parte del crecimiento del deporte.

¿Cuál es tu análisis en torno al nivel de la Liga Femenina 2022?

Hay cada vez partidos más fuertes, jugadoras talentosas. La diferencia y la brecha entre los primeros lugares y los últimos es más corta. Hemos visto menos goleadas. Entonces, definitivamente ha habido un crecimiento y mejora de nivel. Y esto es porque se entrena más. Ahí hay una relación directa. Según licencia los planteles deben entrenar mínimo cuatro veces, pero la mayoría lo hace más. Eso hace que el nivel incremente. Ya van dos años de Liga y el nivel está avanzando.

¿Habrá más contratos profesionales en Alianza?

Eso es algo que estamos analizando, trabajando con la administración. Nuestro interés es generar mejoras para las deportistas. Queremos que este crecimiento de condiciones vaya de la mano con el mercado. Tenemos que tener mucha responsabilidad al momento de tomar las decisiones, porque todo debe ir a la par con el crecimiento. Estamos avanzando de forma conservadora. Queremos seguir creciendo, pero tenemos que tener en claro cuáles son los planes del próximo año.

¿La FPF les ha dado detalles al respecto?

Aún no sabemos cómo va a ser el torneo, cuándo va a iniciar. Han hablado de una restructuración del fútbol peruano y no han mencionado al fútbol femenino. Tampoco sabemos si la TV va a seguir transmitiendo. Hasta donde sabemos, no ha habido una reunión para negociar. Y eso es importantísimo, porque así se dinamiza el producto, viene la empresa privada, el público. Hay una preocupación muy grande por lo que pase, no tenemos nada de información y es difícil planificar sin datos del 2023.

¿Deberían tenerla antes que acabe el año?

Ya deberíamos tener la información y más aún si ya se sabe cuándo arrancará la Copa Libertadores. Deberíamos tener al campeón un mes antes. Hay que hacer la planificación. Esperemos que se haga así, estamos esperando noticias. Creo que los clubes, además, podemos contribuir y dar un feedback. Queremos que sea mejor y estamos dispuestos a colaborar.

¿Cómo se encuentran Myriam Tristán y Lily Neyra?

Myriam tuvo una lesión complicada, que demanda varios meses fuera. Prácticamente toda la temporada. Pero, está mentalizada en regresar al campo. Está progresando, no hace trabajos con balón, pero ya hace pequeños trotes. Esperamos verla el 2023 jugando, que es tan importante para ella y el país. Con Lily lamentable ese golpe que recibió en la nariz y que le rompió el tabique. Tuvo que ser operada. Es una pena porque vino de Portugal a disputar estas instancias finales, pero sé que va a recuperarse rápido y retornar al fútbol para vivir su sueño que es meter gol con Alianza Lima. Lo suyo va a demorar máximo dos meses.

¿Un mensaje al hincha que irá el jueves a Matute?

El mensaje a la hinchada es que va a ser un partido muy emocionante. Hay mucha expectativa. Va a haber mucha emoción. sabemos que habrán muchas niñas. Creo que va a ser un marco nuevo, lindo por las sorpresas. Y las chicas nos van a deleitar con su fútbol. Están ansiosas porque se juegue el partido y queda apoyarlas. El hincha es el jugador número 12 y lo esperamos.

