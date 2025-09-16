ADT vs. UTC se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)
ADT vs. UTC se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)

vs. por la fecha 9 del Torneo Clausura de la . Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping y Fanatiz. Ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV, señal pirata. Este duelo está pactado para el martes 16 de septiembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Unión Tarma.

Previa ADT vs. UTC. (Video: L1 MAX)
Previa ADT vs. UTC. (Video: L1 MAX)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS