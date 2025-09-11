Universitario vs. Melgar se enfrentan este domingo 14 de septiembre, en el cruce correspondiente a la Fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, donde los ‘cremas’ buscarán seguir afianzándose como líderes de la tabla reencontrándose con Juan Máximo Reynoso que lleva el mando del conjunto ‘rojinegro’.

Universitario de Deportes volvió a entrenar con su plantel completo después de que algunas de sus piezas formaran parte de la Selección Peruana en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. Como es el caso de Andy Polo, César Inga y Jairo Concha, por lo que ya volvieron a los trabajos en Campomar de manera regular.

Sin embargo, aún se encuentra en evaluación que Andy Polo pueda arrancar como titular debido a las molestias que encontró en dicho proceso. Sin embargo, dos de las piezas que si volverían al campo, superando sus lesiones, serían Edison Flores y Álex Valera. Aunque aún no es confirmado, hay altas posibilidades de que el segundo arranque como el delantero titular en Arequipa.

En el último compromiso que disputaron por la Fecha 7 del Torneo Clausura, más allá del empate amargo que tuvieron ambos, una serie de acciones de ambos equipos trajo consigo consecuencias para el plantel, pues Rodrigo Ureña ha sido suspendido por varias fechas por lo que será uno de los ausentes confirmado en este duelo.

Universitario llega de empatar sin goles frente a Alianza Lima en el Estadio Monumental. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec

Por su parte, Melgar llega tras varios altibajos en el torneo local. Con la salida de Walter Ribonetto trataron de recuperar terrero en la tabla y ahora se posicionan en la octava casilla habiendo sumado 9 puntos en 7 partidos disputados. Sin embargo, encontraron un poco de esperanza con el regreso de Juan Máximo Reynoso al banquillo ‘rojinegro’.

A su vez, otra de las piezas claves que ha podido volver a pisar el gramado es Bernardo Cuesta, el delantero estuvo fuera de las canchas por varias fechas a causa de una lesión, y hoy ya es un arma más en el esquema, donde comparte la línea ofensiva junto a Jhonny Vidales, uno de los goleadores del torneo en la temporada actual.

En una dura visita a tarma, el cuadro arequipeño logró rescatar un punto con un empate 2-2, que pese a que mejoraron siendo efectivos de cara al arco, aún sigue siendo cuestionado por el funcionamiento defensivo que sigue causando daños en la portería que cuida Carlos Cáceda, quien también retornó a los entrenamientos después de su paso por la ‘Bicolor’, junto a Matías Lazo.

FBC Melgar también empató en su último partido 2-2 frente a ADT por la Fecha 7. Foto: Omar Cruz.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Melgar?

El compromiso entre Universitario vs. Melgar está programado para este domingo 14 de septiembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 7:00 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver Universitario vs. Melgar?

El partido entre Universitario vs. Melgar se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA, con la transmisión exclusiva de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

