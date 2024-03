En noviembre del año pasado, Juan Pablo II College accedió a la semifinal de la Copa Perú y, con ello, alcanzó su pase a la Liga 2 2024 (certamen en el que participará por primera vez en su historia). En medio de ese contexto, Agustín Lozano -presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF)- dio detalles sobre los ingresos que le han permitido construir un centro de trabajo de primer nivel para el equipo de Chongoyape. Además, se refirió a los constantes cuestionamientos que existen alrededor de los árbitros de la Liga 1 Te Apuesto y también sobre los allanamientos que se realizaron en la Videna. Sobre este último punto, es debido a las investigaciones realizadas por la Fiscalía por presuntos delitos de organización criminal.

“El terreno (que usan) era mi terreno de cultivo desde el 2007. Tiene más de 200 árboles frutales y cocos alrededor de las cinco hectáreas. En 2018, edificamos mi cancha de fulbito y mi casa. Viene de recursos lícitos, bancarizados. Si sabes manejarlo, un equipo de fútbol es más rentable que un terreno agrícola”, sostuvo el presidente de la FPF en diálogo con RPP.

Si bien Agustín Lozano no negó que el club de Chongoyape es de su propiedad, sí hizo énfasis en que no tiene nada que ver con las decisiones vinculadas a Pirata FC, club en el que milita su hijo. Además, añadió que si Juan Pablo II logra su ascenso de la Liga 1, no existiría problema alguno con el que siga siendo presidente de la FPF.

“Yo soy el dueño de Juan Pablo II. No tengo relación con Pirata FC, donde juega mi hijo. Si no les dan la licencia será porque algún requisito no habrá cumplido. Si sube Juan Pablo II a primera no habría ningún conflicto, ¿crees que se le puede quitar su derecho a participar?”, declaró el máximo dirigente del fútbol peruano.

Lozano habló sobre decisiones arbitrales en la Liga 1

Uno de los temas de los que más se habla en la Liga 1 Te Apuesto son los constantes errores arbitrales que se vienen presentando en una gran cantidad de encuentros del Torneo Apertura. Ante ello, fue el propio Agustín Lozano el que descartó que esto esté siendo dirigido por alguien de su entorno e invitó a los clubes a seguir manifestándose, en caso sientan que se están cometiendo injusticias.

“Ningún árbitro podrá decirme que tengo injerencia, ni con la Liga ni con las comisiones independientes, nunca. Si alguien no está de acuerdo, tiene apelaciones, y si licencias no está de acuerdo, van al Tribunal, y luego al TAS. No hay forma en que la Federación intervenga”, señaló el presidente de la FPF.

A su vez, Agustín Lozano indicó que “Nuestros árbitros son aceptables, son buenos a nivel internacional. Lo que pasa es que cuando hay un error, dependiendo de qué equipo juegue, agrandamos el error”.

Siguen las investigaciones contra Lozano

Otro de los temas que se expuso, estuvo relacionado a las investigaciones que viene realizando la Fiscalía a Agustín Lozano por presuntos delitos de organización criminal (hace algunas semanas, también se conoció que la Procuraduría de Lambayeque solicitó embargo preventivo de sus bienes).

“Cuando se han dado los allanamientos de Videna por la Fiscalía, yo he ido a atenderlos personalmente. Me han avisado a las 5, 5:30 de la mañana. Encontraron al utilero, al almacenero, ningún presidente departamental vive ahí, aunque -a veces- piden una habitación para una gestión. Creo que están abusando de la FPF. Sin embargo, cuando las autoridades vienen, les doy todas las facilidades”, concluyó.





