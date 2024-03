Con cuatro derrotas en ocho partidos disputados, la última caída de Alianza Lima frente a Cienciano (2-1) agravó su situación en el Torneo Apertura 2024, donde está a ocho puntos de Universitario de Deportes, líder con 20 unidades. Así pues, Alejandro Restrepo compareció ante los medios de comunicación para tratar de explicar este mal momento por el que viene atravesando su equipo, a puertas de un parón por fecha FIFA que les servirá para corregir muchas cosas.

En primer lugar, el director técnico colombiano agradeció la entrega de sus futbolistas, quienes buscaron rescatar un punto de Cusco hasta el último minuto, a pesar de contar con uno menos por la expulsión de Hernán Barcos. Asimismo, recalcó que trabajarán con humildad y profesionalismo para enfrentar este complicado panorama, de donde esperan salir lo más pronto posible.

“Me siento orgullosísimo de este grupo de jugadores, porque en la derrota han demostrado deseos de ganar, lucha, garra, como lo hemos tenido en muchos partidos con expulsiones y tener que replantar. El equipo siempre ha estado. Es un momento duro, un momento donde sabemos donde estamos, se nos complica. Nos toca trabajar con humildad, profesionalismo”, sostuvo.

El ‘cafetero’ habló sobre el arbitraje en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el cual fue muy cuestionado por los jugadores ‘íntimos’ a lo largo del compromiso, especialmente por una tarjeta roja no cobrada en contra de Carlos Garcés por una fuerte falta sobre Juan Pablo Freytes. En esa misma línea, objetó la expulsión de Hernán Barcos en el primer tiempo, considerando que no tiene antecedentes violentos –ayer le dio un codazo a Paolo Fuentes, zaguero de Cienciano–.

“Del arbitraje, yo solamente me voy a la parte técnica. Es difícil cuando no se juzga igual, cuando quizás uno de los jugadores no merecía seguir en el partido con ellos. Te vas con bronca también. Ustedes conocen mejor que yo a Hernán, algo tuvo que haber pasado ahí adentro”, remarcó el estratega de 42 años, que tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2024.

Hay que tomar en cuenta que Alejandro Restrepo no estuvo solo en la conferencia de prensa, ya que estuvo acompañado de Carlos Zambrano, Adrián Arregui y Sebastián Rodríguez. Los tres futbolistas tomaron la palabra y, sin buscar excusarse por los malos resultados, cuestionaron el arbitraje no solo en el duelo con Cienciano, sino en la Liga 1 Te Apuesto en general.

“No es de ahora, es del año pasado, ya hay jugadas muy rochozas, no es excusarnos. Estamos siendo perjudicados y esperemos que esto cambie, se tienen que tomar acciones lo más pronto posible para que el fútbol peruano crezca, por el bien de todos los equipos, no solamente Alianza, sino también varios equipos de provincia están siendo perjudicados”, manifestó el ‘León’.

Arregui, por su parte, complementó: “En principio creo que es muy importante que hablemos de situaciones que en general en el fútbol están sucediendo. No creo que sea la manera de poder jugar un partido de fútbol, que el jugador no pueda tener la certeza de si se va a imponer justicia o no. Hoy fuimos perjudicados, venimos siendo perjudicados, no solo nosotros, varios equipos”.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de esta derrota por 2-1 ante Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad dentro de un par de semanas cuando reciba a Los Chankas por la novena jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el jueves 28 de marzo desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, demás de su versión de streaming vía Liga 1 Play.

Tras ocho fechas disputadas, los ‘Íntimos’ registran cuatro triunfos y cuatro derrotas, lo que los ha llevado a ubicarse momentáneamente en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 12 puntos, habiendo anotado 14 goles y recibido 10. Estando a ocho unidades de Universitario de Deportes, líder del campeonato con 20, los ‘blanquiazules’ necesitarán encontrar su mejor versión durante el parón por la fecha FIFA, especialmente porque también tendrán que afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este lunes 18 será el sorteo y conocerán a sus rivales.





