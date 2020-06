Aldair Rodríguez fue relacionado con Fenerbahce de Turquía por la prensa de ese país en las últimas horas. Ello, abrió la posibilidad de que el delantero nacional, y uno de los goleadores de la última edición de la Liga 1, sea tomado como opción para reforzar el ataque de este tradicional equipo.

El atacante del ‘Poderoso del sur’ prefirió mantenerse cauto con respecto a la información que llegó del extranjero y no se animó a dar más detalles sobre el presunto interés del equipo de Estambul.

“Hasta ahora no sé nada. Acabo de entrenar y no estuve respondiendo el teléfono, pero lo voy a llamar ahora mismo. Estoy agradecido porque suene mi nombre en Fenerbahce de Turquía, en un club tan importante. Pero no me quiero adelantar”, sostuvo Aldair Rodríguez en diálogo con Depor.

A raíz de ello, decidimos hacer un breve recuento de los grandes futbolistas que se encuentran militando en el equipo capitaneado por Emre Belözoğlu, jugador histórico de la selección turca.

