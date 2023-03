El último miércoles por la mañana, el plantel de Deportivo Municipal -encabezado por Ángel Comizzo y todo su comando técnico-, se pronunció sobre la difícil situación que viven en la ‘Academia’. Si bien se confirmó que el equipo no concentrará este fin de semana, existía la duda de que el equipo no se presentaría el domingo para el duelo ante Unión Comercio, por la jornada 1. No obstante, un día después, Aldo Olcese, vicepresidente del conjunto ‘Edil’, salió al frente y reveló que se encuentran en conversaciones con el plantel, con el objetivo de cumplir con las deudas pendientes que tienen con miembros del primer equipo.

“Venía conversando con Jair Céspedes, el capitán, para explicarle la situación. Hoy se juntaron con SAFAP, queremos que nos ayuden con el tema de la documentación de la planilla y ya con eso mañana podríamos cancelar una parte”, fueron las primeras palabras del directivo de Municipal en una entrevista con RPP.

Del mismo modo, Aldo Olcese señaló que Roberto Silva, presidente de la SAFAP, se comunicará en los próximos días con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para solicitar “la copia de los contratos y de esa manera cumplir con los jugadores”.

El vicepresidente del elenco ‘Edil’ también dio detalles del encuentro de este domingo ante Unión Comercio y señaló que definirán este viernes si se presentarán o no en el Estadio Iván Elías Moreno. “He hablado con Céspedes, que es el capitán, y creo que sí van a jugar este domingo. Mañana cuando conversemos creo que todo se va a normalizar y van a entender el tema”, sostuvo.

La postura de la directiva de Deportivo Municipal

En otro pasaje de la entrevista, Aldo Olcese aseguró que la directiva de Deportivo Municipal no tiene conocimiento del monto exacto que se le debe a algunos miembros del plantel. “Nosotros como directiva no tenemos un solo documento para saber cuánto se le debe o a quién se le debe, no tenemos ningún papel todavía”, apuntó.

Finalmente, el vicepresidente de la escuadra ‘Edil’ aseguró que primero deberán “ver la planilla”, para luego definir “exactamente cuánto es la deuda para poder programar los pagos” del primer equipo profesional.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.