Los defensores, casi siempre, intentan frenarlo con jugadas desleales. Pero esa situación no frena a Alejandro Hohberg. Él sigue jugando a lo mismo. Con ese juego pícaro y desequilibrante, es de los hombres que más faltas recibe por partidos. Pero el ‘Enano’ responde con puro fútbol.

Hohberg fue de los futbolistas titulares que sumó en el choque amistoso ante Unión Huaral. El volante participó con una asistencia de gol para el segundo tanto de Janio Posito, quien fue elegido como la figura del encuentro.

“Nos vino bien jugar. Pero es una lástima que la cancha esté en esas condiciones y nosotros no imaginamos encontrarla así. Tenemos que acomodarnos a eso y hacernos responsables. No hubo roces, ni jugadas malintencionadas. Cuando uno entra a la cancha, no se puede cuidar”, dijo Hohberg.

A pesar de que Alianza Lima no vive un buen momento debido a los malos resultados que sacó en las últimas fechas, el volante íntimo considera que los íntimos todavía tienen vida. Faltan 7 partidos por disputar, y los de Pablo Bengoechea están a 9 puntos del líder Sporting Cristal.

“Óscar Vílchez tiene que ir agarrando fútbol y encontrará su nivel”, agregó Hohberg sobre el regreso de ‘Neka’, quien superó la lesión que contrajo en la pretemporada íntima.

