Alejandro Hohberg (33 años) dejó Sporting Cristal luego de cuatro temporadas para sumarse a las filas de Sport Boys. La ‘Misilera’ lo presentó por todo lo alto a inicios de esta semana: “Experiencia, jerarquía y gol. A dejarlo todo por la ‘Rosada’”. En una reciente entrevista, el ‘Enano’ se refirió a la situación del conjunto ‘chalaco’, que peleó y se salvó del descenso en este año, y también mencionó las diferencias que existen entre Alianza Lima, Universitario y la institución ‘celeste’, clubes donde jugó anteriormente.

En primer lugar, mencionó que su último año bueno fue en el 2023, temporada en la que anotó once goles en la Liga 1. Además, se pronunció sobre su función en los equipos donde ha estado. “A lo largo de mi carrera, siempre he tenido un rol importante, pero este año no fue así. Son momentos. A veces no es que uno no juegue porque esté mal, sino porque el técnico busca algo diferente o prefiere a otro jugador”, apuntó.

Acerca de los tres grandes del fútbol peruano comentó lo siguiente: “Yo creo que son 3 clubes totalmente distintos (Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal) y que tienen una forma de vivir y sentir totalmente distintas. Estoy totalmente agradecido y afortunado, porque creo que no es fácil haber pasado por equipos importantes y de manera consecutiva. Me gustan los desafíos”.

‘Ale’ resaltó que ha defendido todas las camisetas por igual, pese a que los hinchas estaban molestos por sus traspasos. “Es entendible que, cuando uno cambia de equipo, la gente del club del que te vas pueda sentirse ofendida o mal por eso, y como jugador lo entiendo. Pero yo soy 100% profesional: donde estoy, cierro ese ciclo, y donde voy, me pongo la camiseta y la siento de igual manera”, añadió al respecto.

Finalmente, destacó que la ‘Misilera’ no vive su mejor momento, pero está trabajando para poder luchar por el título. “Boys no viene en los mejores años, pero creo que se están empezando a hacer mejor las cosas. Hay una administración que está queriendo poner un poco más de orden y se está notando en los jugadores que han llegado. Se está armando bien el equipo. La gente igual te va a exigir. Vamos a vivir con la presión, la responsabilidad”, sentenció.

Los jugadores que Sport Boys ha fichado en el actual mercado de pases son Erick Gonzáles, Juan Gonzáles, Oslimg Mora, Nicolás Da Campo, Matías Almirón, Rodrigo Colomb y Alejandro Hohberg. Se espera que haya más novedades en las próximas semanas. El técnico argentino Cristian Paulucci está armando un plantel que pueda competir en la parte superior de la Liga 1.

Alejandro Hohberg se refirió a la situación de Sport Boys. (Video: Movistar Deportes)

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026, y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





TE PUEDE INTERESAR