  • Teodoro 'Lolo' Fernández - 161 goles. (Foto: Universitario)
  • Ángel Uribe - 124 goles. (Foto: Universitario)
  • Percy Rojas - 119 goles. (Foto: GEC)
  • Alberto 'Toto' Terry - 111 goles. (Foto: GEC)
  • Oswaldo 'Cachito' Ramírez - 95 goles. (Foto: GEC)
  • Daniel Ruiz - 93 goles. (Foto: Universitario)
  • Fidel Suárez - 87 goles. (Foto: Universitario)
  • Juan José Oré - 86 goles. (Foto: CMD)
  • Piero Alva - 84 goles. (Foto: GEC)
  • Raúl Ruidíaz - 80 goles. (Foto: GEC)
  • Roberto Martínez - 74 goles. (Foto: GEC)
  • Alex Valera - 70 goles. (Foto: GEC)
  • Eduardo Esidio - 70 goles. (Foto: Universitario)
  • Andrés 'Balán' Gonzales - 70 goles. (Foto: GEC)
Si bien no fue un partido sencillo, sobre todo por el duro marcaje de Miguel Araujo y Luis Abram, de las ingenió para aprovechar el mínimo resquicio y castigar a Sporting Cristal, dándole el triunfo a el último jueves en el Estadio Nacional. Ese no fue un gol cualquier para el nacido en Pomalca, ya que llegó a la importante cifra de las con los cremas. Con esto, ‘Valegol’ se puso en el Top 12 del ránking, igualando a Andrés ‘Balán’ Gonzales y Eduardo Esidio. ¿Cuánto le falta para meterse entre los 10 máximos artilleros de la ‘U’? ¿A quiénes debe superar para meterse en ese selecto grupo?

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

