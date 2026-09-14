Alex Valera está en el top 10 de máximos goleadores de Universitario. (Foto: Getty Images / Universitario)
Alex Valera está en el top 10 de máximos goleadores de Universitario. (Foto: Getty Images / Universitario)
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Alex Valera está en el top 10 de máximos goleadores de Universitario. (Foto: Getty Images / Universitario)

  • Alex Valera está en el top 10 de máximos goleadores de Universitario. (Foto: Getty Images / Universitario)
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    Alex Valera está en el top 10 de máximos goleadores de Universitario. (Foto: Getty Images / Universitario)

  • Teodoro 'Lolo' Fernández - 156 goles. (Foto: Universitario)
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    Teodoro 'Lolo' Fernández - 156 goles. (Foto: Universitario)

  • Ángel Uribe - 124 goles. (Foto: Universitario)
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    Ángel Uribe - 124 goles. (Foto: Universitario)

  • Percy Rojas - 119 goles. (Foto: GEC)
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    Percy Rojas - 119 goles. (Foto: GEC)

  • Alberto Terry - 11 goles. (Foto: Universitario)
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    Alberto Terry - 11 goles. (Foto: Universitario)

  • Oswaldo Ramírez - 95 goles. (Foto: Universitario)
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    Oswaldo Ramírez - 95 goles. (Foto: Universitario)

  • Daniel Ruiz - 95 goles. (Foto: Universitario)
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    Daniel Ruiz - 95 goles. (Foto: Universitario)

  • Fidel Suárez - 87 goles. (Foto: Universitario)
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    Fidel Suárez - 87 goles. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera - 87 goles. (Foto: Universitario)
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    Alex Valera - 87 goles. (Foto: Universitario)

  • Juan José Oré - 86 goles. (Foto: Universitario)
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    Juan José Oré - 86 goles. (Foto: Universitario)

  • Piero Alva - 84 goles. (Foto GEC)
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    Piero Alva - 84 goles. (Foto GEC)

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venció por 2-1 a en el clásico del fin de semana, un resultado que los colocó como líderes del y uno de los principales candidatos al título. En medio de esta victoria, volvió a demostrar su importancia en la ofensiva de la ‘U’ al marcar el 1-0 parcial del encuentro, luego de una gran combinación con Gianluca Lapadula. Con este tanto, ‘Valegol’ llegó a las 87 anotaciones con los de Ate e igualó a Fidel Suárez en la tabla de máximos artilleros históricos. Asimismo, el nacido en Pomalca quedó a ocho goles de Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez para meterse en el top 5 de mayores anotadores del conjunto merengue. Revisa la tabla histórica en la siguiente galería.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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