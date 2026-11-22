Universitario de Deportes sufrió una dura derrota por 4-1 ante Sport Huancayo y dejó escapar la posibilidad de quedarse con el Torneo Clausura 2026. Tras el encuentro, Álex Valera dio la cara y no escondió su incomodidad por el rendimiento del equipo crema, que terminó cediendo el protagonismo ante un rival que celebró la obtención del campeonato.

El delantero merengue, quien terminó el encuentro con la cinta de capitán, reconoció que Universitario de Deportes tuvo una actuación muy por debajo de lo esperado y felicitó al conjunto huancaíno por la campaña realizada durante el segundo certamen de la temporada.

“Primero, felicitar a Huancayo por este Clausura. Creo que hizo una gran campaña. Merecido su campeonato. Como lo repito, hoy jugamos un partido horrible”, manifestó Valera al término del compromiso a las cámaras de L1 Max.

El atacante también reconoció que el resultado dejó mucha molestia dentro del plantel, aunque recordó que Universitario todavía tiene una oportunidad para alcanzar el objetivo de la temporada. En ese sentido, pidió corregir los errores y enfocarse en el próximo desafío frente a su rival.

“Estoy molesto y, a pesar de que tenemos una oportunidad más, creo que este partido para mí y para todos fue horrible. Solamente queda trabajar, volvernos a encontrar la otra semana con ellos y preparar bien el partido. Si queremos lograr el objetivo, tenemos que esforzarnos más”, agregó.

Finalmente, Valera tuvo un mensaje especial para los hinchas de Universitario que viajaron hasta Huancayo para acompañar al equipo. El delantero reconoció que la presentación del conjunto crema estuvo lejos de lo que esperaban sus seguidores y les ofreció disculpas en nombre de sus compañeros.

“Le pido muchas disculpas al hincha de la ‘U’. Creo que no se merecen que hayan venido de tan lejos, hayan gastado tanto dinero para darle este espectáculo. Esto nos compromete mucho más a llegar a esa final. Estamos muy comprometidos. Así como yo, todos mis compañeros les pedimos disculpas. Hoy fue un partido malo de nosotros y espero que la otra semana se pueda mejorar”, concluyó.