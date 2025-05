Cada vez son más los exfutbolistas que se dedican a incursionar como comentaristas deportivos en distintos programas de radio, televisión o redes sociales. Lo curioso, eso sí, es que el próximo en hacerlo será un futbolista en actividad. Se trata de Alexander Callens, defensa de la Selección Peruana e inactivo desde hace siete meses por una alteración cardíaca, por lo cual está de licencia médica en AEK de Grecia.

Por ello, y aprovechando el receso de la liga griega y su llegada al Perú, el defensa se estrenará este fin de semana en las pantallas de L1 MAX como comentarista del partido entre Sport Boys y Alianza Lima, por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Además de Callens, Reimond Manco y Luis ‘Cachito’ Ramírez, exjugadores de la Selección Peruana, también estarán en los comentarios de dicho compromiso, bajo la conducción del periodista Juan Luis Morales.

Eso sí, también habrán otras figuras en las pantallas del canal encargado de transmitir el partido en el duelo de esta noche entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, que puede definir el futuro de la cima del Torneo Apertura.

En dicho compromisos habrán dos exfutbolistas identificados con los cremas y celestes que serán José Carvallo y Erick Delgado, respectivamente. José Luis Morales y Romina Vega completarán el panel de L1 MAX.

¿Cuándo podrá reaparecer Alexander Callens?

Alexander Calles jugó su último partido oficial el 24 de noviembre, cuando AEK cayó 4-1 ante Olympiacos en la liga griega. Luego se lesionó y se perdió la recta final del año en Grecia. El peruano venía realizando la pretemporada, pero le detectaron una alteración cardíaca que frenó su regreso a las canchas.

“Llevo unas semanas sin poder entrenar con el equipo como me gustaría. En enero, sufrí un proceso viral que me llevó a hacerme diferentes pruebas. En uno de los resultados apareció una ligera alteración cardíaca, por lo que los especialistas han recomendado unos meses de reposo y observación hasta realizar nuevas exploraciones. Siento no poder ayudar en estos momentos al equipo pero seguiré apoyando en todo lo que esté en mi mano desde fuera”, publicó en su cuenta de Instagram.

Todavía no tiene una fecha de retorno a los campos de juego, aunque Alexander Callens, quien mantiene contrato con AEK hasta el 30 de junio del 2026, debe volver a Grecia y seguir su tratamiento especial hasta recibir el ok del cuerpo médico.

