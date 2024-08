El nombre de Christian Alberto Cueva Bravo (32 años) viene sonando con fuerza en el mercado de fichajes del fútbol peruano. Y es que luego de varios meses de estar sin equipo, el volante de la Selección Peruana fue vinculado como refuerzo de la Universidad César Vallejo (UCV) de cara al Torneo Clausura 2024. Sin embargo, su incorporación al equipo trujillano estaría en riesgo. Según información de RPP Noticias, en la UCV consideran declinar el acuerdo que se tenía con el mediocampista. Esta posible decisión se basa en tres factores clave que han surgido en las últimas horas, y que han sembrado dudas sobre la conveniencia de contratar a ‘Aladino’.

El primer y quizás más significativo de estos factores es la renuncia de Guillermo ‘Chicho’ Salas al cargo de entrenador de César Vallejo. La salida del técnico, que sorprendió a propios y extraños, está directamente relacionada con la posible llegada de Cueva al equipo.

Según se ha informado, Salas no estaba de acuerdo con la incorporación del exjugador de Alianza Lima y la Selección Peruana. Al recibir la noticia de que la dirigencia había decidido fichar a Cueva, el técnico optó por dar un paso al costado, mostrando claramente su desacuerdo con la medida.

El segundo factor que ha complicado la situación de Cueva son unas imágenes que fueron emitidas en un programa de espectáculos, en las que se le ve participando en un contexto que poco tiene que ver con la disciplina deportiva. El ampay vio la luz después de la reunión en la que se alcanzó el acuerdo verbal con el jugador.

La exposición mediática de Cueva, en un programa que no está relacionado con su actividad como futbolista, ha sido interpretada por algunos sectores de la directiva de la Universidad César Vallejo como una señal de que el jugador no está completamente comprometido en retomar su mejor nivel en el fútbol.

Siempre según la información de RPP, el tercer y último factor que podría declinar el fichaje de Cueva es la incomodidad que ha generado su posible llegada en un sector del plantel de César Vallejo. Aunque no se ha especificado qué jugadores han manifestado su descontento, la idea de incorporar a ‘Aladino’ no ha sido bien recibida por todos en el vestuario.

Cabe recordar que la última aparición de Christian Cueva en la Liga 1 fue en el partido que Alianza Lima disputó contra ADT el 21 de octubre de 2023. Sin embargo, el volante trujillano sumó minutos con la Selección Peruana en la última Copa América de Estados Unidos.

La Universidad César Vallejo urge de victorias en el Torneo Clausura y su próximo desafío será frente a Sport Boys, este viernes 16 de agosto, en el estadio Mansiche. Los ‘Poetas’ irán con todo en casa para salir de los últimos lugares de la tabla acumulada. Luego volverán a ser locales el día 19, ante Alianza Atlético.

Ambos duelos serán transmitidos por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de estos compromisos, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

