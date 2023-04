“La casa se respeta”, es un dicho que no solo aplica para las dinámicas familiares, sino que cobra mayor protagonismo en el fútbol, en especial, cuando se trata de torneos internacionales. Alianza Lima tiene ello muy presente, por lo que -hasta el momento- el estadio Alejandro Villanueva mantiene su racha de partidos invictos, con tres victorias en la Liga 1 y un empate sin goles en la Copa Libertadores, todo gracias a la dirección de Guillermo Salas.

‘Chicho’ ha logrado instaurar dinamismo a su plantel, lo que ha permitido que cada fecha se tengan novedades en el once. Esto juega a favor del equipo blanquiazul, ya que cada propuesta de juego le da una ventaja para así imponer su sistema al rival y, con ello, controlar el partido hasta conseguir el resultado a favor. No obstante, este esquema de trabajo no es solo de esta temporada.

Desde que asumió el puesto como director técnico del primer equipo en setiembre del 2022, Salas ha sido sinónimo de victorias en Matute, con un total de cinco partidos invictos en el recinto victoriano, incluyendo la final de vuelta contra Melgar en noviembre. Esto da un total de ocho triunfos y solo un empate en el Alejandro Villanueva, bajo el mando de ‘Chicho’.

FECHA TORNEO RIVAL RESULTADO 26/09/22 Clausura 2022 San Martín 5-0 10/10/22 Clausura 2022 Municipal 4-1 20/10/22 Clausura 2022 Binacional 2-0 30/10/22 Clausura 2022 ADT 2-0 12/11/22 Final de vuelta Melgar 2-0 12/02/23 Apertura 2023 Sport Boys 2-0 12/03/23 Apertura 2023 Cusco FC 2-0 02/04/23 Apertura 2023 Cienciano 2-0 05/04/23 Copa Libertadores 2023 A. Paranaense 0-0

¿Cuál es el secreto? El sistema táctico que ha aplicado ‘Chicho’ no solo apunta a generar grandes daños en ataque, ya que el mediocampo ha tomado protagonismo, gracias a los aciertos en fichajes, como el de Jesús Castillo, que le da dinamismo al balón y oportunidad de recuperación, sin que el rival ingrese a terreno propio. Si bien le ha funcionado este sistema al DT, no lo exenta de malos resultados.

Desde su asignación como DT del primer equipo, solo ha tenido tres derrotas (por la temporada pasada y una este año), todas ellas de visita. ¿Tiene que ver con la hinchada? No necesariamente, pues el último domingo, los íntimos consiguieron un triunfo importante en el ‘horno’ de Sullana. Sin embargo, es preciso señalar que pueden darse otros factores, como la baja de rendimiento de algún jugador o la altura.

Pese a todo ello, el comando técnico y el plantel completo ya tiene la mira en su próximo rival: Cantolao. Los blanquiazules recibirán al ‘Delfín’ en casa, por lo que buscarán seguir manteniendo su racha y así quedarse con los tres puntos, los mismos que les permitirá mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.





