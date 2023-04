Jorge Fossati es un técnico apasionado por su trabajo. A sus 70 años, el ‘Flaco’ muestra vigencia y credibilidad como entrenador en Universitario de Deportes. También estudia minuciosamente a sus rivales de turno, no los descuida y el mínimo detalle es valioso para él. Usa internet pero no redes sociales, no le gusta el Facebook ni Instagram, mucho menos Tik Tok. “No las tengo, tampoco las uso. Yo me concentro en lo más importante para el grupo, el equipo, que cada final del año que nos toca por jugar. Ahora será Deportivo Municipal, el próximo domingo”, asegura el experimentado entrenador.

El presente es alentador para los cremas. Protagonistas e invictos en el Torneo Apertura, se ubican en la segunda casilla del campeonato con 19 puntos, con dos puntos menos que el líder Alianza Lima. Además, el debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana ilusiona al universo crema (triunfo de visita ante Gimnasia por 1-0); sin embargo, el uruguayo no ve los números ni las tablas de posiciones. “Hay muchos que analizan el fútbol mirando las tablas. Entonces este anda bajo en la tabla y anda malo, este anda arriba y es bueno, y no siempre coincide. Esto es trabajo de todos juntos, el fútbol no se juega solo, puede ser el tenis o el box. Vamos a ir partido a partido”, advierte.

Quispe envió mensaje a íntimos

Tras el reciente triunfo ante Atlético Grau (2-1), los cremas se mantienen segundos y a dos puntos del líder momentáneo Alianza Lima con 21 unidades. Desde Ate, pos partido ante los piuranos, el volante Piero Quispe envió un mensaje a su eterno rival. “Vamos a pelear hasta el último por el título del Torneo Apertura”, declaró el número ‘36′ del equipo de Jorge Fossati.

Consultado sobre el desgaste físico de los merengues por afrontar dos torneos (Apertura y Sudamericana), dijo: “Estamos físicamente bien. Hay equipo, y cada compañero que juega o ingresa lo hace de la mejor manera”.

Sistema cómodo y aprobado

Uno de los defensas del equipo crema que se adapta a contra reloj al sistema ‘madre’ (3-5-2) del técnico uruguayo Jorge Fossati, es el argentino Matías Di Benedetto, quien tuvo palabras de elogio por el trabajo del ‘Flaco’. “Para todos fue novedoso, pero la confianza que nos trasmite es importante para cada uno, para el grupo de jugadores. Me siento cómodo, igual mis compañeros”, destacó.

En otro momento, el zaguero se refirió al aporte del talentoso volante Piero Quispe. “Es un gran jugador, tiene mucha proyección para el fútbol peruano”. Por último, Di Benedetto aplaudió el incondicional apoyo de los hinchas cada vez que la ‘U’ juega. “Su aporte es muy importante para el equipo”.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.