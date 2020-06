La ‘garra charrúa’ vuelve este viernes a Perú, pero uno de las grandes dudas fue el delantero de Alianza Lima, Adrián Balboa. El popular ‘Rocky’ tiene contrato con el club íntimo hasta finales de junio y, si bien aún no se ha confirmado su continuidad en La Victoria, él asegura que volverá de todos modos.

“Tengo que volver a Perú este viernes. La verdad que me dio un poco de miedo porque la situación en Uruguay es muy diferente, acá está controlada. Mi contrato con Alianza Lima termina el 30 de junio., igual tengo que volver sí o sí, aunque no siga en el equipo, porque dejé muchas cosas allá, hasta un perro que está cuidando un amigo”, expresó Balboa en #TirandoParedes, programa radial en Uruguay.

El delantero blanquiazul ha pasado la cuarentena en su país natal, luego de que le autorizaran su viaje desde Argentina, tras el partido por Copa Libertadores ante Racing. Sin embargo, ello no lo ha mantenido alejado de la realidad de Perú, así como la de sus compañeros, con quienes ha mantenido contacto todo este tiempo.

“Hace tres meses que estoy en Uruguay. Perú está complicado. No tanto Lima, sino que el interior. Mis compañeros se van a hacer los análisis entre hoy y mañana. El campeonato empezaría a fines del mes que viene”. En ese sentido, espera que con su retorno y las conversaciones que se tengan pueda continuar en el equipo. “Si Dios quiere pueda renovar, porque estoy muy contento en Alianza”, afirmó.

Adrián Balbao en Alianza Lima

Desde su llegada a Alianza Lima la temporada pasada, ‘Rocky’ supo ganarse el cariño de la hinchada. No obstante, este año no ha sido del todo bueno, tal y como el propio jugador lo confiesa. “Tuvimos un arranque complicado. No lo esperábamos porque veníamos de un año en el que llegamos a la final. En la Libertadores, nos mató el gol de Nacional a los 10 segundos. Mejoramos un poco en el segundo tiempo pero Mejía se tapó todo”, explicó.

Sobre la salida de Pablo Bengoechea, Adrián Balboa no dudó en mostrar su desilusión, pues consideró que no debió ocurrir de ese modo. “Fue una sensación rara cuando Pablo me llamó para ir a Alianza, es un ídolo para mí. Cuando lo tuve como técnico lo disfruté al máximo. Nos dolió su salida. Se hizo cargo de las derrotas, pero uno como jugador sabe que la culpa es nuestra porque somos los que entramos a la cancha”, finalizó.

