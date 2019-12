Alianza Lima estuvo cerca de obtener un nuevo título nacional, pero la ventaja de goles que sacó Binacional en Juliaca le salió en contra. La frustración de los jugadores de estar a muy poco de celebrar el campeonato no solo se vio reflejado en su llanto, sino también en sus declaraciones, como es el caso de Adrián Balboa.

Y es que, al término del partido, muchos de los jugadores prefirieron irse a los camerinos para calmar los ánimos. No obstante, al salir, solo uno quiso declarar y fue Adrián Balboa. El delantero uruguayo no ocultó su malestar, no solo por perder la final, sino porque consideró que hubo gente detrás de ello.

“Si bien Binacional jugó estupendo, el trofeo no lo ganaron ellos, sino la Federación”, indicó Balboa con la voz entrecortada, a poco de salir de Matute hacia su domicilio. Cada uno de los jugadores blanquiazules salieron por su cuenta del estadio.

Alianza Lima ingresó al campo con Federico Rodríguez y Adrián Balboa como únicos ‘puntas’, quienes buscaron las oportunidad de descontar en el acumulado de goles. Federico fue uno de los que tuvo más remates al arco, pero sin concretarse, mientras que el segundo apareció para generar situaciones de peligro.

Pese a perder 2-0 en Matute, Binacional se hizo con el título de la Liga 1, pues en la diferencia de anotaciones, se quedó con la ventaja por uno. Los dirigidos por Roberto Mosquera dieron la vuelta al estadio aliancista y celebraron con los hinchas que llegaron hasta Lima para verlos campeonar.

